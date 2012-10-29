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تونس تفتح تحقيقاً في اتهام أحد مواطنيها بهجوم نيس

باشره المدعي العام لمحكمة مكافحة الإرهاب

ذكر المتحدث باسم محكمة مكافحة التشدد المتخصصة محسن دالي، اليوم (الخميس)، أن تونس فتحت تحقيقاً بعد ورود أنباء عن أن المشتبه به في هجوم نيس تونسي.

وأوضح "دالي" أن المدعي العام لمحكمة مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب تونسي عملية إرهابية في الخارج، وفقاً لـ "رويترز".

فرنسا

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تونس تفتح تحقيقاً في اتهام أحد مواطنيها بهجوم نيس
سبق

ذكر المتحدث باسم محكمة مكافحة التشدد المتخصصة محسن دالي، اليوم (الخميس)، أن تونس فتحت تحقيقاً بعد ورود أنباء عن أن المشتبه به في هجوم نيس تونسي.

وأوضح "دالي" أن المدعي العام لمحكمة مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب تونسي عملية إرهابية في الخارج، وفقاً لـ "رويترز".

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:41 PM

تونس تفتح تحقيقاً في اتهام أحد مواطنيها بهجوم نيس

باشره المدعي العام لمحكمة مكافحة الإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم محكمة مكافحة التشدد المتخصصة محسن دالي، اليوم (الخميس)، أن تونس فتحت تحقيقاً بعد ورود أنباء عن أن المشتبه به في هجوم نيس تونسي.

وأوضح "دالي" أن المدعي العام لمحكمة مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب تونسي عملية إرهابية في الخارج، وفقاً لـ "رويترز".

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