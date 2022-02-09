سيناتور جمهوري: إدارة بايدن مستسلمة.. وأي اتفاق مع طهران سيكون كارثيًّا

قال إن سلوك إيران عدائي في المنطقة وهي تواصل دعم وكلائها

أكد السيناتور الجمهوري عضو لجنة العلاقات الخارجية تيد كروز اليوم الأربعاء في تصريحات إلى "العربية" و"الحدث" أن إدارة جو بايدن مصممة على الاستسلام لإيران، مشددًا على أن أي اتفاق مع طهران سيكون كارثيًّا، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، شدَّد السيناتور "كروز" على أن إدارة بايدن تعاملت مع أعداء أمريكا بضعف واسترضاء، لافتًا إلى أن صفقة إدارة أوباما النووية هي الأكثر كارثية في العصر الحديث، ومشيرًا إلى أن أهم قرار للأمن القومي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب هو الانسحاب من تلك الصفقة الكارثية.

وكان كروز قد اتهم إدارة بايدن بالكذب على الشعب الأمريكي، ومنح النظام الإيراني فرصة للحصول على أسلحة نووية بمساعدة روسيا والصين.

ومن جهته، قال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي لقناة العربية إن "الصين شريك كبير في انتهاك العقوبات على إيران".

وأكد أن "سلوك إيران عدائي في المنطقة، وهي تواصل دعم وكلائها". كما شدَّد على أن "إدارة بايدن ملزمة بعرض أي اتفاق مع إيران على الكونغرس".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن قد توقعت أن يجعل الاتفاق النووي إيران قادرة على تكديس ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلة في أقل من عام، وهو إطار زمني أقصر من الإطار الذي دعمه اتفاق 2015، بحسب ما أكد مسؤول مُطلع على المفاوضات التي انطلقت قبل أشهر عديدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن البعض في إدارة بايدن خلصوا أواخر العام الماضي إلى استنتاج مفاده أن البرنامج النووي الإيراني تقدَّم بشكل كبير جدًّا في الفترة الماضية، وأن ما يسمى "وقت الاختراق"، الذي كان ضمن اتفاق 2015، بات أقصر بكثير من 12 شهرًا، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".