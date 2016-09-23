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سفير المملكة لدى مصر يقيم حفل استقبال للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ91

أعرَبَ عن الاعتزاز بالحاضر المشرق والنهضة التنموية الشاملة في جميع مناحي الحياة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، أمس، حفل استقبال للمواطنين المقيمين في مصر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور الملحقين ومديري المكاتب ومنسوبي السفارة.

وأعرَبَ السفير "نقلي" عن الاعتزاز بالحاضر المشرق والنهضة التنموية الشاملة في جميع مناحي الحياة؛ تأسيسًا على رؤية المملكة 2030 التي عدها خارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

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سفير المملكة لدى مصر يقيم حفل استقبال للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ91
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، أمس، حفل استقبال للمواطنين المقيمين في مصر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور الملحقين ومديري المكاتب ومنسوبي السفارة.

وأعرَبَ السفير "نقلي" عن الاعتزاز بالحاضر المشرق والنهضة التنموية الشاملة في جميع مناحي الحياة؛ تأسيسًا على رؤية المملكة 2030 التي عدها خارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:03 PM

سفير المملكة لدى مصر يقيم حفل استقبال للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ91

أعرَبَ عن الاعتزاز بالحاضر المشرق والنهضة التنموية الشاملة في جميع مناحي الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، أمس، حفل استقبال للمواطنين المقيمين في مصر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور الملحقين ومديري المكاتب ومنسوبي السفارة.

وأعرَبَ السفير "نقلي" عن الاعتزاز بالحاضر المشرق والنهضة التنموية الشاملة في جميع مناحي الحياة؛ تأسيسًا على رؤية المملكة 2030 التي عدها خارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

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