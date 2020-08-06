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الأسبوع القادم.. أمريكا تقدم لمجلس الأمن قراراً لتمديد حظر السلاح على إيران

"بومبيو" أكد أن إدارة "ترامب" ستعمل بوسيلة أو أخرى لضمان التمديد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح على إيران وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، أبلغ بومبيو الصحفيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران وشدد على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن.

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الأسبوع القادم.. أمريكا تقدم لمجلس الأمن قراراً لتمديد حظر السلاح على إيران
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح على إيران وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، أبلغ بومبيو الصحفيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران وشدد على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:26 AM

الأسبوع القادم.. أمريكا تقدم لمجلس الأمن قراراً لتمديد حظر السلاح على إيران

"بومبيو" أكد أن إدارة "ترامب" ستعمل بوسيلة أو أخرى لضمان التمديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح على إيران وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، أبلغ بومبيو الصحفيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران وشدد على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن.

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