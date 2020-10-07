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مدير تعليم الرياض يشكر القيادة على دعمها المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

قال إن ذلك حافز لمنسوبي القطاع لاستمرار جهودهم العظيمة في مسيرة العطاء

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الدعم غير المحدود للتعليم ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله –، وذلك خلال تناول المجلس الموقر في جلسته المرئية احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم.

وتفصيلاً، نوه مجلس الوزراء خلال اجتماعه بما "يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم، وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز من مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان. معربًا عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بُعد".

وقال "الوهيبي" إن تطرُّق مجلس الوزراء للمعلمين والمعلمات، ودورهم المحوري، هو "وسام فخر واعتزاز تلقاه كل معلم ومعلمة في هذا الوطن المعطاء من مجلس الوزراء برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أدام الله عزه - نظير ما يقومون به من جهود عظيمة لاستمرار ونجاح عملية التعليم عن بُعد". مؤكدًا أن ذلك حافز لكل منسوبي التعليم لاستمرار الجهود العظيمة التي يبذلونها في مسيرة العطاء والنماء، وإعداد أجيال مستقبل الوطن.

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة شكره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لما يوليانه من اهتمام ومتابعة ودعم مستمر لقطاع التعليم في المنطقة. كما ثمّن للأمير فيصل رئيس مجلس المنطقة إشادة المجلس خلال اليوم العالمي للمعلم بالمعلمين والمعلمات، ودورهم الكبير، وجهودهم الملموسة خلال فترة التعليم عن بُعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم الرياض يشكر القيادة على دعمها المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي
سبق

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الدعم غير المحدود للتعليم ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله –، وذلك خلال تناول المجلس الموقر في جلسته المرئية احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم.

وتفصيلاً، نوه مجلس الوزراء خلال اجتماعه بما "يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم، وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز من مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان. معربًا عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بُعد".

وقال "الوهيبي" إن تطرُّق مجلس الوزراء للمعلمين والمعلمات، ودورهم المحوري، هو "وسام فخر واعتزاز تلقاه كل معلم ومعلمة في هذا الوطن المعطاء من مجلس الوزراء برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أدام الله عزه - نظير ما يقومون به من جهود عظيمة لاستمرار ونجاح عملية التعليم عن بُعد". مؤكدًا أن ذلك حافز لكل منسوبي التعليم لاستمرار الجهود العظيمة التي يبذلونها في مسيرة العطاء والنماء، وإعداد أجيال مستقبل الوطن.

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة شكره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لما يوليانه من اهتمام ومتابعة ودعم مستمر لقطاع التعليم في المنطقة. كما ثمّن للأمير فيصل رئيس مجلس المنطقة إشادة المجلس خلال اليوم العالمي للمعلم بالمعلمين والمعلمات، ودورهم الكبير، وجهودهم الملموسة خلال فترة التعليم عن بُعد.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:44 PM

مدير تعليم الرياض يشكر القيادة على دعمها المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

قال إن ذلك حافز لمنسوبي القطاع لاستمرار جهودهم العظيمة في مسيرة العطاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الدعم غير المحدود للتعليم ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله –، وذلك خلال تناول المجلس الموقر في جلسته المرئية احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم.

وتفصيلاً، نوه مجلس الوزراء خلال اجتماعه بما "يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم، وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز من مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان. معربًا عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بُعد".

وقال "الوهيبي" إن تطرُّق مجلس الوزراء للمعلمين والمعلمات، ودورهم المحوري، هو "وسام فخر واعتزاز تلقاه كل معلم ومعلمة في هذا الوطن المعطاء من مجلس الوزراء برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أدام الله عزه - نظير ما يقومون به من جهود عظيمة لاستمرار ونجاح عملية التعليم عن بُعد". مؤكدًا أن ذلك حافز لكل منسوبي التعليم لاستمرار الجهود العظيمة التي يبذلونها في مسيرة العطاء والنماء، وإعداد أجيال مستقبل الوطن.

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة شكره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لما يوليانه من اهتمام ومتابعة ودعم مستمر لقطاع التعليم في المنطقة. كما ثمّن للأمير فيصل رئيس مجلس المنطقة إشادة المجلس خلال اليوم العالمي للمعلم بالمعلمين والمعلمات، ودورهم الكبير، وجهودهم الملموسة خلال فترة التعليم عن بُعد.

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