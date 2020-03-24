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إسبانيا.. دار الدفن بمدريد تتوقّف عن استلام الضحايا وموتى على أسرّتهم بدور المسنّين

السلطات تستخدم حلبة التزلُّج الكبيرة كثلاجة موتى مؤقتة لحفظ الجثث

تفاقمت الأزمة في إسبانيا بعد إعلان دار الدفن التابعة لبلدية مدريد العاصمة، أنها ستوقف عمليات استلام ضحايا "كوفيد-19" ابتداء من اليوم؛ بسبب نقص معدّات الحماية من الفيروس، وتسجيل أمس الاثنين أعلى حصيلة يومية للموتى بلغت (462 ضحية) ليصل العدد الإجمالي إلى 2182 وفاة حتى الآن.

وفي التفاصيل: أعلنت وزارة الدفاع في إسبانيا أن عسكريين ممن يساعدون في مكافحة انتشار وباء كورونا، عثروا على نزلاء دور لرعاية المُسنّين بدون من يرعاهم، وآخرين موتى على أسرّتهم.

وصرّح مسؤولون لوسائل إعلام إسبانية، بأن المدينة ستستخدم حلبة التزلُّج الكبيرة "بالاسيو دي هييلو" - أي القصر الجليدي - كثلاجة موتى مؤقتة لحفظ الجثث إلى حين تمكّن دار الدفن من استلامها.

ومجمع "بالاسيو دي هييلو"، الذي يضم أيضًا متاجر ومطاعم وصالة بولينغ ودُور سينما، ليس بعيدًا عن مركز مؤتمرات "إفيما" الذي تحوّل إلى مستشفى ميداني للمرضى المصابين بالفيروس.

يُذكَر أن إسبانيا تعدّ ثاني أكثر البلدان تضررًا في أوروبا بعد إيطاليا، والتي سجلت أكبر عدد من حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في العالم.

إسبانيا دار الدفن فيروس كورونا الجديد حلبة التزلج القصر الجليدي ثلاجة موتى

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إسبانيا.. دار الدفن بمدريد تتوقّف عن استلام الضحايا وموتى على أسرّتهم بدور المسنّين
سبق

تفاقمت الأزمة في إسبانيا بعد إعلان دار الدفن التابعة لبلدية مدريد العاصمة، أنها ستوقف عمليات استلام ضحايا "كوفيد-19" ابتداء من اليوم؛ بسبب نقص معدّات الحماية من الفيروس، وتسجيل أمس الاثنين أعلى حصيلة يومية للموتى بلغت (462 ضحية) ليصل العدد الإجمالي إلى 2182 وفاة حتى الآن.

وفي التفاصيل: أعلنت وزارة الدفاع في إسبانيا أن عسكريين ممن يساعدون في مكافحة انتشار وباء كورونا، عثروا على نزلاء دور لرعاية المُسنّين بدون من يرعاهم، وآخرين موتى على أسرّتهم.

وصرّح مسؤولون لوسائل إعلام إسبانية، بأن المدينة ستستخدم حلبة التزلُّج الكبيرة "بالاسيو دي هييلو" - أي القصر الجليدي - كثلاجة موتى مؤقتة لحفظ الجثث إلى حين تمكّن دار الدفن من استلامها.

ومجمع "بالاسيو دي هييلو"، الذي يضم أيضًا متاجر ومطاعم وصالة بولينغ ودُور سينما، ليس بعيدًا عن مركز مؤتمرات "إفيما" الذي تحوّل إلى مستشفى ميداني للمرضى المصابين بالفيروس.

يُذكَر أن إسبانيا تعدّ ثاني أكثر البلدان تضررًا في أوروبا بعد إيطاليا، والتي سجلت أكبر عدد من حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في العالم.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:58 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:20 PM

إسبانيا.. دار الدفن بمدريد تتوقّف عن استلام الضحايا وموتى على أسرّتهم بدور المسنّين

السلطات تستخدم حلبة التزلُّج الكبيرة كثلاجة موتى مؤقتة لحفظ الجثث

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,739

تفاقمت الأزمة في إسبانيا بعد إعلان دار الدفن التابعة لبلدية مدريد العاصمة، أنها ستوقف عمليات استلام ضحايا "كوفيد-19" ابتداء من اليوم؛ بسبب نقص معدّات الحماية من الفيروس، وتسجيل أمس الاثنين أعلى حصيلة يومية للموتى بلغت (462 ضحية) ليصل العدد الإجمالي إلى 2182 وفاة حتى الآن.

وفي التفاصيل: أعلنت وزارة الدفاع في إسبانيا أن عسكريين ممن يساعدون في مكافحة انتشار وباء كورونا، عثروا على نزلاء دور لرعاية المُسنّين بدون من يرعاهم، وآخرين موتى على أسرّتهم.

وصرّح مسؤولون لوسائل إعلام إسبانية، بأن المدينة ستستخدم حلبة التزلُّج الكبيرة "بالاسيو دي هييلو" - أي القصر الجليدي - كثلاجة موتى مؤقتة لحفظ الجثث إلى حين تمكّن دار الدفن من استلامها.

ومجمع "بالاسيو دي هييلو"، الذي يضم أيضًا متاجر ومطاعم وصالة بولينغ ودُور سينما، ليس بعيدًا عن مركز مؤتمرات "إفيما" الذي تحوّل إلى مستشفى ميداني للمرضى المصابين بالفيروس.

يُذكَر أن إسبانيا تعدّ ثاني أكثر البلدان تضررًا في أوروبا بعد إيطاليا، والتي سجلت أكبر عدد من حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في العالم.

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