بالأسماء.. 11 منقية في لون الشعل تتنافس على "سيف الملك" بمهرجان الإبل

الإعلان عن المُلاك المتأهلين بفئة "جمل 100 بيرق المؤسس- شعل"

يتواصل تنافس أهل الشعل في مسابقة "جمل" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام في الصياهد غدًا الخميس، حينما يتم استعراض 11 منقية على لجنة التحكيم للتنافس على جائزة (50 سيف الملك).

وفي التفاصيل، كانت منافسات الشعل قد انطلقت اليوم الأربعاء بتنافس 12 منقية على جائزة (30 شلف ولي العهد)، على أن تختتم منافسات الشعل بعد غد الجمعة بمسابقة الـ(100 بيرق المؤسس).

وفيما يأتي أسماء المُلاك المشاركين في فئة الشعل (50 سيف الملك):

1- محمد خالد بن غضيان السبيعي

2- الكويتي رفاعي علوش ناصر العجمي

3- الكويتي أورنس عناد مكراد العجمي

4- خالد حزام نايف آل حثلين

5- بندر صحن غنيم بن شوية

6- مترك نايف تركي بن حجنة

7- بصيص فهد بصيص العجمي

8- محمد عبيد عيد العتيبي

9- سلطان فهيد الهيلم التمياط

10- الكويتي عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي

11- محمد سعد شويشان السبيعي

وأُعلن اليوم المُلاك المتأهلين في فئة (جمل 100 بيرق المؤسس- شعل)، التي ستعرض بعد غد الجمعة. وفيما يأتي قائمة المُلاك المتأهلين:

- المتأهلون في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس (شعل):

) 1- تركي سعود نايف الحثلين



2- سعد حمدان السنافي السبيعي

3- زيد سعود غالي الغربي

4- صقر مطلق صقر السهلي

5- مطلق صقر عبدلله السهلي

6- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس

7- عارف عبدالهادي نايض الشمري

8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي

9- عمر سعد مشوح المشوح

10- حنس مفرس فارس العتيبي