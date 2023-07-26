السفير الروسي ينوه بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

خلال لقاء جمعه مع وزير الحج والعمرة بجدة

استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة اليوم، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة، والمفوض لدى المملكة، السفير سيرجي كوزلوف، بحضور المدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة، محمد صالح الشارخ.

وجرى خلال اللقاء تناول الأحاديث الودية والموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج.

من جانبه أشاد السفير بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.