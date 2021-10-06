إنقاذ طفل يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني بالأشعة التداخلية بـ"سعود الطبية"

سبّبه خلل التنسج العضلي الليفي وأدى لقصور التروية الدموية لأنسجة الكلى

قام فريق متخصص في قسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك سعود الطبية، وبتعاون كل من: (قسم الكلى، الأوعية الدموية، التخدير، والتمريض المساندين)، من علاج طفل يبلغ 7 سنوات، كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، سبّبه له مرض يسمى خلل التنسج العضلي الليفي، سبّب له تضيقًا في الشرايين المغذية للكلى؛ مما نتج عنه قصور التروية الدموية لأنسجة الكلى.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الدكتور عزت باصهي، أن هذا المرض من المسببات النادرة لارتفاع ضغط الدم، وقد تم علاج التضيق الحاصل في الشريان المغذي للكلية اليمنى باستخدام القسطرة والتوسيع بالبالون الطبي، ويتم عادة علاج هذه الحالات بالعلاجات الخافضة لضغط الدم، وبعض الحالات يتم علاجها بالقسطرة أو التدخل الجراحي.

وأكد الدكتور "باصهي" أنه نتج عن العلاج انخفاض مباشر في ضغط الدم، وتم إيقاف جميع الأدوية الخافضة لضغط الدم في اليوم الثاني بعد الإجراء، كما تقرر خروج المريض من المدينة بعد يومين من الإجراء، وستتم متابعة الحالة بشكل منتظم.

ونوّه بأن هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي يتم علاجها بالأشعة التداخلية على مستوى مدينة الملك سعود الطبية.