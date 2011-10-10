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"تقويم التعليم والتدريب" تنظم ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي

تُكرم من خلاله المؤسسات والبرامج الأكاديمية الحاصلة على شهادات الاعتماد

رعى المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى، تنظيم الهيئة اليوم ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي، وذلك بقاعة المراسم في فندق فيرمونت الرياض.

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة العيسى؛ أكد فيها حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على القيام بدورها الوطني المنوط بها في دعم وتقويم التعليم والتدريب، ودفع التميز بين مؤسساته؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية الاحتياجات والآمال والتوقعات الوطنية في دعم الاقتصاد المعرفي، وتزويد سوق العمل بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة والماهرة، وتحقيق التنافسية والتميز، ودعم الابتكار والأفكار والمبادرات الخلَّاقة.

أعقب ذلك كلمة ألقاها رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أكد خلالها أن القضية على مستوى تنمية قدراتنا البشرية لم تعد منحصرة في تلبية الاحتياجات المحلية في القطاعين العام والخاص، بل تجاوزت ذلك إلى أهمية العمل على رفع حضور ومشاركة رأس المال البشري السعودي في السوق العالمية، وتأهيل المواطن السعودي لمستقبل عمل رفيع حول العالم من خلال التركيز على المواطنة العالمية، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الدكتور عبدالوهاب أنه مع اقتراب الهيئة من الوصول إلى تحقيق هدفها الخاص باستكمال حصول جميع الجامعات الحكومية والأهلية على الاعتماد المؤسسي بحلول عام 2020؛ ستعمل خلال المرحلة القادمة على التركيز على تطوير أدواتها وآلياتها في هذا الإطار، بالإضافة إلى تطوير العمل على عدد من المحاور.

بعد ذلك شارك الدكتور أحمد العيسى والدكتور حسام زمان، في تقديم الشهادات والدروع التذكارية للمؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد بفرعيه المؤسسي والبرامجي خلال الدورتين السابعة والثامنة، وبلغ عدد الجهات المكرمة في ملتقى الجودة لهذا العام 23 مؤسسة تعليمية.

كما تضمن الملتقى توقيع الهيئة ممثلةً في المركز لعدد من عقود تنفيذ مشاريع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع عدد من الجامعات بالمملكة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب التعليم العالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم والتدريب" تنظم ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي
سبق

رعى المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى، تنظيم الهيئة اليوم ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي، وذلك بقاعة المراسم في فندق فيرمونت الرياض.

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة العيسى؛ أكد فيها حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على القيام بدورها الوطني المنوط بها في دعم وتقويم التعليم والتدريب، ودفع التميز بين مؤسساته؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية الاحتياجات والآمال والتوقعات الوطنية في دعم الاقتصاد المعرفي، وتزويد سوق العمل بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة والماهرة، وتحقيق التنافسية والتميز، ودعم الابتكار والأفكار والمبادرات الخلَّاقة.

أعقب ذلك كلمة ألقاها رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أكد خلالها أن القضية على مستوى تنمية قدراتنا البشرية لم تعد منحصرة في تلبية الاحتياجات المحلية في القطاعين العام والخاص، بل تجاوزت ذلك إلى أهمية العمل على رفع حضور ومشاركة رأس المال البشري السعودي في السوق العالمية، وتأهيل المواطن السعودي لمستقبل عمل رفيع حول العالم من خلال التركيز على المواطنة العالمية، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الدكتور عبدالوهاب أنه مع اقتراب الهيئة من الوصول إلى تحقيق هدفها الخاص باستكمال حصول جميع الجامعات الحكومية والأهلية على الاعتماد المؤسسي بحلول عام 2020؛ ستعمل خلال المرحلة القادمة على التركيز على تطوير أدواتها وآلياتها في هذا الإطار، بالإضافة إلى تطوير العمل على عدد من المحاور.

بعد ذلك شارك الدكتور أحمد العيسى والدكتور حسام زمان، في تقديم الشهادات والدروع التذكارية للمؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد بفرعيه المؤسسي والبرامجي خلال الدورتين السابعة والثامنة، وبلغ عدد الجهات المكرمة في ملتقى الجودة لهذا العام 23 مؤسسة تعليمية.

كما تضمن الملتقى توقيع الهيئة ممثلةً في المركز لعدد من عقود تنفيذ مشاريع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع عدد من الجامعات بالمملكة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
05:06 PM

"تقويم التعليم والتدريب" تنظم ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي

تُكرم من خلاله المؤسسات والبرامج الأكاديمية الحاصلة على شهادات الاعتماد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى، تنظيم الهيئة اليوم ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي، وذلك بقاعة المراسم في فندق فيرمونت الرياض.

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة العيسى؛ أكد فيها حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على القيام بدورها الوطني المنوط بها في دعم وتقويم التعليم والتدريب، ودفع التميز بين مؤسساته؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية الاحتياجات والآمال والتوقعات الوطنية في دعم الاقتصاد المعرفي، وتزويد سوق العمل بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة والماهرة، وتحقيق التنافسية والتميز، ودعم الابتكار والأفكار والمبادرات الخلَّاقة.

أعقب ذلك كلمة ألقاها رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أكد خلالها أن القضية على مستوى تنمية قدراتنا البشرية لم تعد منحصرة في تلبية الاحتياجات المحلية في القطاعين العام والخاص، بل تجاوزت ذلك إلى أهمية العمل على رفع حضور ومشاركة رأس المال البشري السعودي في السوق العالمية، وتأهيل المواطن السعودي لمستقبل عمل رفيع حول العالم من خلال التركيز على المواطنة العالمية، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الدكتور عبدالوهاب أنه مع اقتراب الهيئة من الوصول إلى تحقيق هدفها الخاص باستكمال حصول جميع الجامعات الحكومية والأهلية على الاعتماد المؤسسي بحلول عام 2020؛ ستعمل خلال المرحلة القادمة على التركيز على تطوير أدواتها وآلياتها في هذا الإطار، بالإضافة إلى تطوير العمل على عدد من المحاور.

بعد ذلك شارك الدكتور أحمد العيسى والدكتور حسام زمان، في تقديم الشهادات والدروع التذكارية للمؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد بفرعيه المؤسسي والبرامجي خلال الدورتين السابعة والثامنة، وبلغ عدد الجهات المكرمة في ملتقى الجودة لهذا العام 23 مؤسسة تعليمية.

كما تضمن الملتقى توقيع الهيئة ممثلةً في المركز لعدد من عقود تنفيذ مشاريع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع عدد من الجامعات بالمملكة.

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