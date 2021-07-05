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بنك التنمية الاجتماعي يمول أكثر من 30 ألف مستفيد بـ 1.6 مليار

منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني

عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه الثاني للعام المالي 2021م، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس، حيث استهل أعماله باستعراض أداء الربع الثاني للعام المالي 2021، والذي شهد نموًا قياسيًا في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بنسبة 41% عن الربع الأول لهذا العام.
كما شهد هذا الربع زيادة في الإقبال على البرامج الادخارية، ويأتي ذلك مدعومًا بإطلاق منتج زود الأجيال الادخاري، والمخصص للفئة العمرية من 6 سنوات لـ 18 سنة، حيث بلغ عدد مشتركي البرامج الادخارية من بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني 17 ألف مشترك، كما قدم البنك تمويله لأكثر من 30 ألف مستفيد في برامج التمويل الاجتماعي منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني، بتمويل بلغ (1,6) مليار ريال.
واطلع المجلس على جهود البنك في مجال بناء القدرات وخدمات التنمية الاجتماعية وعدد من المشاريع الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال وأهمها مشاريع التحول المحاسبي وتحول رأس المال البشري، وبرنامج رفع القدرات الرقمية، إضافة إلى الإستراتيجية التسويقية واتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك سخر قدراته وكوادره البشرية لخدمة رواد الأعمال ومزاولي الأعمال الحرة والمنشآت متناهية الصغر، مقدمًا لهم الدعم المالي وغير المالي ليبلغ إجمالي تمويل المنشآت منذ بداية العام مليار ريال، استفاد منها أكثر من (3000 ) منشأة، وفي جانب الخدمات غير المالية أكد الراشد أن البنك قدم عددًا من برامج التمكين والتدريب سواءً من مركز دلني للأعمال وبرنامج امبريتك العالمي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتجارة أو من خلال برامج التأهيل والنفاذ للسوق، ليشمل عدد المستفيدين (26) ألف مستفيد خلال الربع الثاني وبارتفاع 25% عن الربع الأول.
ونوه الراشد بأن البنك يسعى لتحقيق أهدافه وفق المنهجية الإستراتيجية المرسومة، مشيرًا إلى ما تحقق خلال الربع الثاني ومنها التقدم الحاصل في معيار الجاهزية التقنية للبوابات الحكومية المستهدفة ضمن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكتروني.
وفي ختام المجلس أعرب الوزير الراجحي عن شكره وتقديره للمجلس ولجميع أعضاء اللجان المنبثقة منه ولإدارة البنك على هذه الجهود التي أسهمت في هذه النقلة النوعية التي شملت جميع جوانب العمل في البنك.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بنك التنمية الاجتماعي يمول أكثر من 30 ألف مستفيد بـ 1.6 مليار
سبق

عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه الثاني للعام المالي 2021م، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس، حيث استهل أعماله باستعراض أداء الربع الثاني للعام المالي 2021، والذي شهد نموًا قياسيًا في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بنسبة 41% عن الربع الأول لهذا العام.
كما شهد هذا الربع زيادة في الإقبال على البرامج الادخارية، ويأتي ذلك مدعومًا بإطلاق منتج زود الأجيال الادخاري، والمخصص للفئة العمرية من 6 سنوات لـ 18 سنة، حيث بلغ عدد مشتركي البرامج الادخارية من بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني 17 ألف مشترك، كما قدم البنك تمويله لأكثر من 30 ألف مستفيد في برامج التمويل الاجتماعي منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني، بتمويل بلغ (1,6) مليار ريال.
واطلع المجلس على جهود البنك في مجال بناء القدرات وخدمات التنمية الاجتماعية وعدد من المشاريع الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال وأهمها مشاريع التحول المحاسبي وتحول رأس المال البشري، وبرنامج رفع القدرات الرقمية، إضافة إلى الإستراتيجية التسويقية واتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك سخر قدراته وكوادره البشرية لخدمة رواد الأعمال ومزاولي الأعمال الحرة والمنشآت متناهية الصغر، مقدمًا لهم الدعم المالي وغير المالي ليبلغ إجمالي تمويل المنشآت منذ بداية العام مليار ريال، استفاد منها أكثر من (3000 ) منشأة، وفي جانب الخدمات غير المالية أكد الراشد أن البنك قدم عددًا من برامج التمكين والتدريب سواءً من مركز دلني للأعمال وبرنامج امبريتك العالمي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتجارة أو من خلال برامج التأهيل والنفاذ للسوق، ليشمل عدد المستفيدين (26) ألف مستفيد خلال الربع الثاني وبارتفاع 25% عن الربع الأول.
ونوه الراشد بأن البنك يسعى لتحقيق أهدافه وفق المنهجية الإستراتيجية المرسومة، مشيرًا إلى ما تحقق خلال الربع الثاني ومنها التقدم الحاصل في معيار الجاهزية التقنية للبوابات الحكومية المستهدفة ضمن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكتروني.
وفي ختام المجلس أعرب الوزير الراجحي عن شكره وتقديره للمجلس ولجميع أعضاء اللجان المنبثقة منه ولإدارة البنك على هذه الجهود التي أسهمت في هذه النقلة النوعية التي شملت جميع جوانب العمل في البنك.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
05:20 PM

بنك التنمية الاجتماعي يمول أكثر من 30 ألف مستفيد بـ 1.6 مليار

منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه الثاني للعام المالي 2021م، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس، حيث استهل أعماله باستعراض أداء الربع الثاني للعام المالي 2021، والذي شهد نموًا قياسيًا في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بنسبة 41% عن الربع الأول لهذا العام.
كما شهد هذا الربع زيادة في الإقبال على البرامج الادخارية، ويأتي ذلك مدعومًا بإطلاق منتج زود الأجيال الادخاري، والمخصص للفئة العمرية من 6 سنوات لـ 18 سنة، حيث بلغ عدد مشتركي البرامج الادخارية من بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني 17 ألف مشترك، كما قدم البنك تمويله لأكثر من 30 ألف مستفيد في برامج التمويل الاجتماعي منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني، بتمويل بلغ (1,6) مليار ريال.
واطلع المجلس على جهود البنك في مجال بناء القدرات وخدمات التنمية الاجتماعية وعدد من المشاريع الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال وأهمها مشاريع التحول المحاسبي وتحول رأس المال البشري، وبرنامج رفع القدرات الرقمية، إضافة إلى الإستراتيجية التسويقية واتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك سخر قدراته وكوادره البشرية لخدمة رواد الأعمال ومزاولي الأعمال الحرة والمنشآت متناهية الصغر، مقدمًا لهم الدعم المالي وغير المالي ليبلغ إجمالي تمويل المنشآت منذ بداية العام مليار ريال، استفاد منها أكثر من (3000 ) منشأة، وفي جانب الخدمات غير المالية أكد الراشد أن البنك قدم عددًا من برامج التمكين والتدريب سواءً من مركز دلني للأعمال وبرنامج امبريتك العالمي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتجارة أو من خلال برامج التأهيل والنفاذ للسوق، ليشمل عدد المستفيدين (26) ألف مستفيد خلال الربع الثاني وبارتفاع 25% عن الربع الأول.
ونوه الراشد بأن البنك يسعى لتحقيق أهدافه وفق المنهجية الإستراتيجية المرسومة، مشيرًا إلى ما تحقق خلال الربع الثاني ومنها التقدم الحاصل في معيار الجاهزية التقنية للبوابات الحكومية المستهدفة ضمن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكتروني.
وفي ختام المجلس أعرب الوزير الراجحي عن شكره وتقديره للمجلس ولجميع أعضاء اللجان المنبثقة منه ولإدارة البنك على هذه الجهود التي أسهمت في هذه النقلة النوعية التي شملت جميع جوانب العمل في البنك.

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