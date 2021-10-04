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"شاهين" يتوغل للسعودية ويزحف.. "المسند": أمطار ورياح عاتية وهذه قوته

المسند: يدور كالرحى عكس الساعة محملًا بكتلة مفعمة بالرطوبة والسحب الندية

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يتوغل #شاهين على هيئة منخفض جوي إلى الأراضي #السعودية، عبر سحبه الكثيفة والمفعمة بالرطوبة، وأن تتشكل السحب الركامية الضخمة لتروي الركن الجنوبي الشرقي من #الربع_الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين بعده، زاحفًا باتجاه وسط، ثم غربي الربع الخالي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #شاهين يبقى يدور كدوران الرحى (عكس اتجاه دوران الساعة)، محملًا بكتلة مفعمة بالرطوبة الجوية، والسحب الندية، وبالأمطار غزيرة الكمية، والرياح العاتية، على المحافظات الشمالية في #عمان إضافة إلى جنوبي #الإمارات".

وتابع: "إعصار #شاهين يتراجع عن قوته بعد أن توغل في اليابس العماني، ويتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تبلغ نحو 100 كلم في الساعة".

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"شاهين" يتوغل للسعودية ويزحف.. "المسند": أمطار ورياح عاتية وهذه قوته
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يتوغل #شاهين على هيئة منخفض جوي إلى الأراضي #السعودية، عبر سحبه الكثيفة والمفعمة بالرطوبة، وأن تتشكل السحب الركامية الضخمة لتروي الركن الجنوبي الشرقي من #الربع_الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين بعده، زاحفًا باتجاه وسط، ثم غربي الربع الخالي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #شاهين يبقى يدور كدوران الرحى (عكس اتجاه دوران الساعة)، محملًا بكتلة مفعمة بالرطوبة الجوية، والسحب الندية، وبالأمطار غزيرة الكمية، والرياح العاتية، على المحافظات الشمالية في #عمان إضافة إلى جنوبي #الإمارات".

وتابع: "إعصار #شاهين يتراجع عن قوته بعد أن توغل في اليابس العماني، ويتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تبلغ نحو 100 كلم في الساعة".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:29 AM

"شاهين" يتوغل للسعودية ويزحف.. "المسند": أمطار ورياح عاتية وهذه قوته

المسند: يدور كالرحى عكس الساعة محملًا بكتلة مفعمة بالرطوبة والسحب الندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يتوغل #شاهين على هيئة منخفض جوي إلى الأراضي #السعودية، عبر سحبه الكثيفة والمفعمة بالرطوبة، وأن تتشكل السحب الركامية الضخمة لتروي الركن الجنوبي الشرقي من #الربع_الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين بعده، زاحفًا باتجاه وسط، ثم غربي الربع الخالي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #شاهين يبقى يدور كدوران الرحى (عكس اتجاه دوران الساعة)، محملًا بكتلة مفعمة بالرطوبة الجوية، والسحب الندية، وبالأمطار غزيرة الكمية، والرياح العاتية، على المحافظات الشمالية في #عمان إضافة إلى جنوبي #الإمارات".

وتابع: "إعصار #شاهين يتراجع عن قوته بعد أن توغل في اليابس العماني، ويتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تبلغ نحو 100 كلم في الساعة".

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