اتحاد قوى الأمن الداخلي يطلق دورة إعداد مدربي اللياقة البدنية

تفعيلاً لتوجيهات وزير الداخلية بالمحافظة على لياقة رجال الأمن

انطلقت أمس الدورة التدريبية لإعداد مدربي اللياقة البدنية لمنسوبي القطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.

وأكد رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، العقيد سلطان الودعاني، أن عقد هذه الدورة يأتي تفعيلاً لتوجيهات وزير الداخلية بتنظيم برامج وأنشطة، تسهم في المحافظة على اللياقة البدنية العالية لرجال الأمن، وتعزيز دور القطاعات الأمنية في تنفيذ برامج تدريبية دائمة للرفع المستمر للياقة البدنية لمنسوبيهم على رأس العمل.

واختتم "الودعاني" حديثه بالشكر لسعادة عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني على الجهود المبذولة من قِبلهم في نجاح هذه الدورة.