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"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077

23 % من إصابات اليوم.. متحدث "الصحة": نسب إصابات السعوديين بفيروس "كورونا" متفاوتة

قال: جزء مرتبط بالمحاجر وعدد محدود جداً بالمخالطة الاجتماعية

أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا"، أن نسبة إصابة السعوديون بالفيروس تتفاوت نسبها، وجزء منها مرتبط بالمحاجر، وجزء بالمخالطة الاجتماعية، وهي محدودة جداً.

وتابع "العبدالعالي": إن منظمات الصحة والمراكز الصحية تحذر من التجمعات والمخالطات، وتدعو إلى تطبيقات الاحترازات الصحية دون أي تهاون، والذي قد ينعكس سالباً، ونحن هنا بفضل الله سجلنا نتائج أفضل في تطبيقها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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23 % من إصابات اليوم.. متحدث "الصحة": نسب إصابات السعوديين بفيروس "كورونا" متفاوتة
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا"، أن نسبة إصابة السعوديون بالفيروس تتفاوت نسبها، وجزء منها مرتبط بالمحاجر، وجزء بالمخالطة الاجتماعية، وهي محدودة جداً.

وتابع "العبدالعالي": إن منظمات الصحة والمراكز الصحية تحذر من التجمعات والمخالطات، وتدعو إلى تطبيقات الاحترازات الصحية دون أي تهاون، والذي قد ينعكس سالباً، ونحن هنا بفضل الله سجلنا نتائج أفضل في تطبيقها.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:11 PM

23 % من إصابات اليوم.. متحدث "الصحة": نسب إصابات السعوديين بفيروس "كورونا" متفاوتة

قال: جزء مرتبط بالمحاجر وعدد محدود جداً بالمخالطة الاجتماعية

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أحمد العبدالله - الرياض
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4,609

أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا"، أن نسبة إصابة السعوديون بالفيروس تتفاوت نسبها، وجزء منها مرتبط بالمحاجر، وجزء بالمخالطة الاجتماعية، وهي محدودة جداً.

وتابع "العبدالعالي": إن منظمات الصحة والمراكز الصحية تحذر من التجمعات والمخالطات، وتدعو إلى تطبيقات الاحترازات الصحية دون أي تهاون، والذي قد ينعكس سالباً، ونحن هنا بفضل الله سجلنا نتائج أفضل في تطبيقها.

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