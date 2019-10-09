قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف في تغريدات له اليوم: خضنا حرباً في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل في الشرق الأوسط، والآن نعيد جنودنا بتأنّ وعناية.

"ترامب": التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ أمريكا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-09 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدات له اليوم: خضنا حرباً في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل في الشرق الأوسط، والآن نعيد جنودنا بتأنّ وعناية.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 03:49 PM

"ترامب": التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ أمريكا قال: خضنا حرباً بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل





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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدات له اليوم: خضنا حرباً في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل في الشرق الأوسط، والآن نعيد جنودنا بتأنّ وعناية.