النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها سجلت ولليوم الثاني، معدلات مرتفعة للتعافي من فيروس كورونا؛ إذ أعلنت عن تعافي 147 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3715 حالة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة منها 96 حالة لعمالة وافدة، و48 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلّب وضعها الصحي تلقّي العلاج بلغ 27 حالة؛ منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4303 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4312 حالة قائمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها سجلت ولليوم الثاني، معدلات مرتفعة للتعافي من فيروس كورونا؛ إذ أعلنت عن تعافي 147 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3715 حالة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة منها 96 حالة لعمالة وافدة، و48 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلّب وضعها الصحي تلقّي العلاج بلغ 27 حالة؛ منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4303 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4312 حالة قائمة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:56 PM

البحرين تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
617

أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها سجلت ولليوم الثاني، معدلات مرتفعة للتعافي من فيروس كورونا؛ إذ أعلنت عن تعافي 147 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3715 حالة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة منها 96 حالة لعمالة وافدة، و48 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلّب وضعها الصحي تلقّي العلاج بلغ 27 حالة؛ منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4303 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4312 حالة قائمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة