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العريفي: المملكة تدعم استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني

أكد خلال اجتماع المفوضية الأوروبية أن مليشيا الحوثي سبب إعاقة أعمال الإغاثة

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية له خصوصاً للنساء والأطفال في هذه المحنة العصيبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته في بروكسل المفوضية الأوروبية بالتعاون مع الحكومة السويدية بشأن الوضع الإنساني في اليمن.

واستعرض السفير العريفي خلال الاجتماع، مساعدات المملكة الإنسانية المقدمة لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشدداً على أن مليشيا الحوثي هي السبب وراء إعاقة أعمال الإغاثة وفي الأنشطة الاستفزازية مما سيؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن الأمر الذي بدأت بعض الجهات به بالفعل.

وقال: "إن الاجتماع وجه رسالة قوية من المجتمع الدولي للحوثيين كون ممارساتهم خاطئة ومرفوضة تماماً".

المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العريفي: المملكة تدعم استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني
سبق

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية له خصوصاً للنساء والأطفال في هذه المحنة العصيبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته في بروكسل المفوضية الأوروبية بالتعاون مع الحكومة السويدية بشأن الوضع الإنساني في اليمن.

واستعرض السفير العريفي خلال الاجتماع، مساعدات المملكة الإنسانية المقدمة لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشدداً على أن مليشيا الحوثي هي السبب وراء إعاقة أعمال الإغاثة وفي الأنشطة الاستفزازية مما سيؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن الأمر الذي بدأت بعض الجهات به بالفعل.

وقال: "إن الاجتماع وجه رسالة قوية من المجتمع الدولي للحوثيين كون ممارساتهم خاطئة ومرفوضة تماماً".

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
11:48 PM

العريفي: المملكة تدعم استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني

أكد خلال اجتماع المفوضية الأوروبية أن مليشيا الحوثي سبب إعاقة أعمال الإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية له خصوصاً للنساء والأطفال في هذه المحنة العصيبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته في بروكسل المفوضية الأوروبية بالتعاون مع الحكومة السويدية بشأن الوضع الإنساني في اليمن.

واستعرض السفير العريفي خلال الاجتماع، مساعدات المملكة الإنسانية المقدمة لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشدداً على أن مليشيا الحوثي هي السبب وراء إعاقة أعمال الإغاثة وفي الأنشطة الاستفزازية مما سيؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن الأمر الذي بدأت بعض الجهات به بالفعل.

وقال: "إن الاجتماع وجه رسالة قوية من المجتمع الدولي للحوثيين كون ممارساتهم خاطئة ومرفوضة تماماً".

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