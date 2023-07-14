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ذوو المواطن "صالح الشمري" يناشدون البحث عنه

بعد اختفائه صباح الخميس الماضي

ناشد ذوو صالح الشمري، البالغ من العمر 21 عاماً، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه صباح الخميس الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ من سكنه بإسكان البحرية بمنطقة الرياض، في ظروف غامضة.

وقال "عبدالعزيز"، خال المواطن "صالح الشمري" لـ"سبق": "خرج صالح البالغ من العمر 21 عاماً من منزل أسرته بإسكان البحرية، صباح الخميس الماضي، دون علم أهله، ولم يعد حتى اللحظة".

وأشار إلى أنه طالب جامعي ويستقل سيارة من نوع "تورس" أبيض موديل ٢٠١٥، بلوحة رقم (ح و ر ٩١٧٢)، حيث تم فتح بلاغ يوم الجمعة لدى شرطة المنار.

وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقم (٠٥٥٥٠٩٠١٠١) و (٠٥٠٠٥٨٤٠٠١)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذوو المواطن "صالح الشمري" يناشدون البحث عنه
سبق

ناشد ذوو صالح الشمري، البالغ من العمر 21 عاماً، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه صباح الخميس الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ من سكنه بإسكان البحرية بمنطقة الرياض، في ظروف غامضة.

وقال "عبدالعزيز"، خال المواطن "صالح الشمري" لـ"سبق": "خرج صالح البالغ من العمر 21 عاماً من منزل أسرته بإسكان البحرية، صباح الخميس الماضي، دون علم أهله، ولم يعد حتى اللحظة".

وأشار إلى أنه طالب جامعي ويستقل سيارة من نوع "تورس" أبيض موديل ٢٠١٥، بلوحة رقم (ح و ر ٩١٧٢)، حيث تم فتح بلاغ يوم الجمعة لدى شرطة المنار.

وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقم (٠٥٥٥٠٩٠١٠١) و (٠٥٠٠٥٨٤٠٠١)

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
05:35 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
06:07 PM

ذوو المواطن "صالح الشمري" يناشدون البحث عنه

بعد اختفائه صباح الخميس الماضي

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,708

ناشد ذوو صالح الشمري، البالغ من العمر 21 عاماً، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار منذ خروجه صباح الخميس الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ من سكنه بإسكان البحرية بمنطقة الرياض، في ظروف غامضة.

وقال "عبدالعزيز"، خال المواطن "صالح الشمري" لـ"سبق": "خرج صالح البالغ من العمر 21 عاماً من منزل أسرته بإسكان البحرية، صباح الخميس الماضي، دون علم أهله، ولم يعد حتى اللحظة".

وأشار إلى أنه طالب جامعي ويستقل سيارة من نوع "تورس" أبيض موديل ٢٠١٥، بلوحة رقم (ح و ر ٩١٧٢)، حيث تم فتح بلاغ يوم الجمعة لدى شرطة المنار.

وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقم (٠٥٥٥٠٩٠١٠١) و (٠٥٠٠٥٨٤٠٠١)

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