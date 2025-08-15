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بالفيديو.. وزير مصري يعاقب موظفة بلدية بعد واقعة "بسطة التين"

شاهد عيان يصرخ: "يا ستي حرام عليكي"

بعد مقطع فيديو حقق انتشارًا واسعًا وأثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل وزير الإسكان في مصر من أجل توقيع عقوبة على موظفة في جهاز بلدية مدينة القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة.

وحسب موقع " سكاي نيوز عربية": فقد ظهرت الموظفة في حملة لإخلاء شارع من الباعة الجائلين، وهي تتعامل بحدة مع صاحب عربة (بسطة) تين شوكي، محاولة مصادرة عربته ووضعها على رافعة.

وعندما تمسك البائع بعربته وبضاعته، أحضرت الموظفة جاروفًا وألقت كميات من التين الشوكي على الأرض؛ مما دفع بعض المارة للتدخل ومنعها من إلقاء ما تبقى من البضاعة، حتى قال أحدهم: "يا ستي (سيدتي) حرام عليكي".

وحسب صاحب الفيديو الذي التقطه خفية، فإن الموظفة هي رئيسة حي التجمع الخامس والشويفات بالقاهرة الجديدة.

ومع انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، اكتسبت الواقعة زخمًا كبيرًا وسط حالة تعاطف مع البائع، الذي علق كثيرون قائلين إنه خالف القانون لكن التعامل معه يجب أن يكون بالقانون أيضًا، لا بالتعسف.

وعرفت القصة طريقها إلى وزير الإسكان عاصم الجزار، الذي قرر معاقبة الموظفة صاحبة الواقعة، بإنهاء انتدابها بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وعودتها لعملها الأصلي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال الجزار في بيان صحفي: إن "هناك فارقًا بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه"، مشددًا على ضرورة "رصد المخالفات والإشغالات دون تجاوز أو استغلال للسلطة".

وأكد الوزير أن "الحكومة تعمل على ألا تصل الظواهر والسلوكيات العشوائية إلى المدن الجديدة" لكن "طبقًا للقوانين واللوائح".

مصر مدينة القاهرة الجديدة

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بالفيديو.. وزير مصري يعاقب موظفة بلدية بعد واقعة "بسطة التين"
سبق

بعد مقطع فيديو حقق انتشارًا واسعًا وأثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل وزير الإسكان في مصر من أجل توقيع عقوبة على موظفة في جهاز بلدية مدينة القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة.

وحسب موقع " سكاي نيوز عربية": فقد ظهرت الموظفة في حملة لإخلاء شارع من الباعة الجائلين، وهي تتعامل بحدة مع صاحب عربة (بسطة) تين شوكي، محاولة مصادرة عربته ووضعها على رافعة.

وعندما تمسك البائع بعربته وبضاعته، أحضرت الموظفة جاروفًا وألقت كميات من التين الشوكي على الأرض؛ مما دفع بعض المارة للتدخل ومنعها من إلقاء ما تبقى من البضاعة، حتى قال أحدهم: "يا ستي (سيدتي) حرام عليكي".

وحسب صاحب الفيديو الذي التقطه خفية، فإن الموظفة هي رئيسة حي التجمع الخامس والشويفات بالقاهرة الجديدة.

ومع انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، اكتسبت الواقعة زخمًا كبيرًا وسط حالة تعاطف مع البائع، الذي علق كثيرون قائلين إنه خالف القانون لكن التعامل معه يجب أن يكون بالقانون أيضًا، لا بالتعسف.

وعرفت القصة طريقها إلى وزير الإسكان عاصم الجزار، الذي قرر معاقبة الموظفة صاحبة الواقعة، بإنهاء انتدابها بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وعودتها لعملها الأصلي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال الجزار في بيان صحفي: إن "هناك فارقًا بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه"، مشددًا على ضرورة "رصد المخالفات والإشغالات دون تجاوز أو استغلال للسلطة".

وأكد الوزير أن "الحكومة تعمل على ألا تصل الظواهر والسلوكيات العشوائية إلى المدن الجديدة" لكن "طبقًا للقوانين واللوائح".

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:17 PM

بالفيديو.. وزير مصري يعاقب موظفة بلدية بعد واقعة "بسطة التين"

شاهد عيان يصرخ: "يا ستي حرام عليكي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد مقطع فيديو حقق انتشارًا واسعًا وأثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل وزير الإسكان في مصر من أجل توقيع عقوبة على موظفة في جهاز بلدية مدينة القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة.

وحسب موقع " سكاي نيوز عربية": فقد ظهرت الموظفة في حملة لإخلاء شارع من الباعة الجائلين، وهي تتعامل بحدة مع صاحب عربة (بسطة) تين شوكي، محاولة مصادرة عربته ووضعها على رافعة.

وعندما تمسك البائع بعربته وبضاعته، أحضرت الموظفة جاروفًا وألقت كميات من التين الشوكي على الأرض؛ مما دفع بعض المارة للتدخل ومنعها من إلقاء ما تبقى من البضاعة، حتى قال أحدهم: "يا ستي (سيدتي) حرام عليكي".

وحسب صاحب الفيديو الذي التقطه خفية، فإن الموظفة هي رئيسة حي التجمع الخامس والشويفات بالقاهرة الجديدة.

ومع انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، اكتسبت الواقعة زخمًا كبيرًا وسط حالة تعاطف مع البائع، الذي علق كثيرون قائلين إنه خالف القانون لكن التعامل معه يجب أن يكون بالقانون أيضًا، لا بالتعسف.

وعرفت القصة طريقها إلى وزير الإسكان عاصم الجزار، الذي قرر معاقبة الموظفة صاحبة الواقعة، بإنهاء انتدابها بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وعودتها لعملها الأصلي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال الجزار في بيان صحفي: إن "هناك فارقًا بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه"، مشددًا على ضرورة "رصد المخالفات والإشغالات دون تجاوز أو استغلال للسلطة".

وأكد الوزير أن "الحكومة تعمل على ألا تصل الظواهر والسلوكيات العشوائية إلى المدن الجديدة" لكن "طبقًا للقوانين واللوائح".

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