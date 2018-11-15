باللحام والأختام.. أمانة عسير تغلق جميع مقاهي المعسل بأبها

يعود السبب الرئيس للإغلاق إلى أنها لا تملك التراخيص اللازمة

أغلقت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة مساء أمس الأربعاء، باللحام وأختام الأمانة، جميع مقاهي المعسل والشيشة بأبها.

وأشارت مصادر "سبق" أن الإغلاق جاء بتوجيه من أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، كما يعود السبب الرئيس لإغلاقها أن جميع المقاهي لا تملك التراخيص اللازمة.



وتواصلت "سبق" مع أمانة عسير لتمكينها من الرد، ولَم نتلق الرد حتى ساعة إعداد هذه المادة.