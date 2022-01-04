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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البَرَد على عسير وهطولات على هذه المناطق

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة.. وضباب بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة؛ تصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على منطقة عسير، وكذلك الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ خفيفة على مناطق: جازان، نجران، شرورة، وصحراء الربع الخالي.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف متوسط الموج .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البَرَد على عسير وهطولات على هذه المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة؛ تصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على منطقة عسير، وكذلك الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ خفيفة على مناطق: جازان، نجران، شرورة، وصحراء الربع الخالي.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف متوسط الموج .

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:17 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البَرَد على عسير وهطولات على هذه المناطق

يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة.. وضباب بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة؛ تصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على منطقة عسير، وكذلك الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ خفيفة على مناطق: جازان، نجران، شرورة، وصحراء الربع الخالي.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف متوسط الموج .

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