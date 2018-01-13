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ألمانيا تستضيف محادثات السلام بين الفرقاء الليبيين 19 يناير

"أردوغان" يزور برلين في اليوم نفسه

نقلت "رويترز" عن مشاركين في المفاوضات التحضيرية لقمة بشأن ليبيا، اليوم (الاثنين) أن ألمانيا تخطط لعقد القمة بين الطرفين المتنازعين في برلين يوم 19 يناير (كانون الثاني).

من جهتها، أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور برلين في اليوم نفسه، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أشارت السبت الماضي إلى أن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار.

ألمانيا ليبيا

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ألمانيا تستضيف محادثات السلام بين الفرقاء الليبيين 19 يناير
سبق

نقلت "رويترز" عن مشاركين في المفاوضات التحضيرية لقمة بشأن ليبيا، اليوم (الاثنين) أن ألمانيا تخطط لعقد القمة بين الطرفين المتنازعين في برلين يوم 19 يناير (كانون الثاني).

من جهتها، أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور برلين في اليوم نفسه، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أشارت السبت الماضي إلى أن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:09 PM

ألمانيا تستضيف محادثات السلام بين الفرقاء الليبيين 19 يناير

"أردوغان" يزور برلين في اليوم نفسه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مشاركين في المفاوضات التحضيرية لقمة بشأن ليبيا، اليوم (الاثنين) أن ألمانيا تخطط لعقد القمة بين الطرفين المتنازعين في برلين يوم 19 يناير (كانون الثاني).

من جهتها، أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور برلين في اليوم نفسه، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أشارت السبت الماضي إلى أن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار.

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