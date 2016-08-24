"صحة مكة المكرمة" تعقد شراكة تطوعية مع فريق "يقظ"

لتعزيز مساهمة الأفراد في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بمقرها صباح الثلاثاء؛ اتفاقية شراكة صحية مع فريق يقظ التطوعي؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الأعمال التطوعية بالتوعية الصحية، بحضور ممثلي الاتفاقية نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة المساعد للالتزام الدكتور حاتم خوقير، ورئيس فريق يقظ التطوعي محمد بن هليل الفهمي.

وذكر مساعد مدير عام الشؤون الصحية للالتزام الدكتور حاتم خوقير أن هذه الاتفاقية جاءت لتعزيز مساهمة الأفراد في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم لتقديم الدعم في الخدمات الصحية من خلال التطوع، مشاركاً للقطاع الحكومي؛ وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمع بجودة وكفاءة عالية ودعماً للخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

وأبان رئيس فريق يقظ التطوعي محمد بن هليل الفهمي أن الفريق سيقوم بموجب الإتفاقية من المشاركة في الفعاليات والأنشطة الخاصة بصحة مكة المكرمة والمنشآت الصحية التابعة لها، بالإضافة إلى تمثيل صحة مكة المكرمة في المشاركات الخارجية.