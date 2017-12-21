الفيحاء يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.. برباعية بمرمى أبها

حجز فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بفوزه الكبير على نظيره فريق أبها بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021/ 2022.

افتتح اليوناني باناجيوتس أهداف أصحاب الضيافة من علامة الجزاء عند الدقيقة 19، وقبل دخول الفريقين للاستراحة بدقيقة أضاف مالك العبد المنعم الهدف الثاني للفيحاء من مجهود فردي مميز.

وفي مطلع الشوط الثاني عزز النيجيري "موتاري" تقدم الفيحاء بالهدف الثالث من هجمة عكسية منظمة أنهاها بتصويبة ذكية سكنت شباك الحارس عبدالعالي المحمدي عند الدقيقة 47، واختتم البرازيلي رامون لوبيز مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 بتصويبة جميلة من على مشارف منطقة الجزاء.

وسيقابل الفيحاء في دور ربع نهائي المسابقة فريق الباطن الذي تغلب بدوره على ضيفه الحزم بهدف دون رد.