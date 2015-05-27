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المسند: سحب وزخات مطرية على أجزاء من المدينة ومكة

رياح سطحية شمالية نشطة على الساحل الشرقي.. غربية نشطة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل اليوم السحب، ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة #المدينة و#مكة وربما أجزاء من مرتفعات #السروات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة على الساحل الشرقي؛ بينما تكون غربية نشطة على الساحل الغربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: سحب وزخات مطرية على أجزاء من المدينة ومكة
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل اليوم السحب، ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة #المدينة و#مكة وربما أجزاء من مرتفعات #السروات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة على الساحل الشرقي؛ بينما تكون غربية نشطة على الساحل الغربي.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
10:11 AM

المسند: سحب وزخات مطرية على أجزاء من المدينة ومكة

رياح سطحية شمالية نشطة على الساحل الشرقي.. غربية نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل اليوم السحب، ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة #المدينة و#مكة وربما أجزاء من مرتفعات #السروات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة على الساحل الشرقي؛ بينما تكون غربية نشطة على الساحل الغربي.

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