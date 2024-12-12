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"إم جي موتور" تعلن عن إطلاق مركبة RX5 الجديدة في الشرق الأوسط

في معرض السيارات السعودي الدولي ٢٠١٧

أعلنت شركة "إم جي موتور" (MG Motor) أنها ستعرض مركبتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) المدمَجة الجديدة التي تحمل اسم RX5 في منطقة الشرق الأوسط للمرّة الأولى خلال ’معرض السيارات السعودي الدولي‘ لهذا العام والمقام خلال الفترة الممتدّة بين 17 و21 ديسمبر الجاري. ويتزامن إطلاق RX5، التي تعبّر عن المستقبل المشوّق للعلامة التجارية البريطانية الشهيرة، مع المشاركة الأولى للشركة في هذه الفعالية المهمّة المخصّصة للسيارات.

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"إم جي موتور" تعلن عن إطلاق مركبة RX5 الجديدة في الشرق الأوسط
سبق

أعلنت شركة "إم جي موتور" (MG Motor) أنها ستعرض مركبتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) المدمَجة الجديدة التي تحمل اسم RX5 في منطقة الشرق الأوسط للمرّة الأولى خلال ’معرض السيارات السعودي الدولي‘ لهذا العام والمقام خلال الفترة الممتدّة بين 17 و21 ديسمبر الجاري. ويتزامن إطلاق RX5، التي تعبّر عن المستقبل المشوّق للعلامة التجارية البريطانية الشهيرة، مع المشاركة الأولى للشركة في هذه الفعالية المهمّة المخصّصة للسيارات.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:14 PM

"إم جي موتور" تعلن عن إطلاق مركبة RX5 الجديدة في الشرق الأوسط

في معرض السيارات السعودي الدولي ٢٠١٧

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت شركة "إم جي موتور" (MG Motor) أنها ستعرض مركبتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) المدمَجة الجديدة التي تحمل اسم RX5 في منطقة الشرق الأوسط للمرّة الأولى خلال ’معرض السيارات السعودي الدولي‘ لهذا العام والمقام خلال الفترة الممتدّة بين 17 و21 ديسمبر الجاري. ويتزامن إطلاق RX5، التي تعبّر عن المستقبل المشوّق للعلامة التجارية البريطانية الشهيرة، مع المشاركة الأولى للشركة في هذه الفعالية المهمّة المخصّصة للسيارات.

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