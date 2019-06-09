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بالفيديو.. "العرب" يفند أكاذيب "المسيرة والجزيرة" من عمق صعدة.. ماذا قال؟

بعد تداول القناتين مقاطعَ قديمة من دول مجاورة

فند الإعلامي محمد العرب أكاذيب وافتراءات قناتَي الجزيرة والمسيرة بدخول قوات الميليشيات الحوثية الإيرانية الأراضي السعودية وترويجها مقاطعَ فيديو قديمة منتشرة من عدة سنوات أثناء فكّ مظاهرات بإحدى الدول المجاورة.


جاء ذلك في مقطع فيديو بثه العرب عبر حسابه في منصة "تويتر"؛ رداً على تناقل مواقع عديدة لتلك المقاطع متسائلة: كيف استطاعت الميليشيات الحوثية أن تتخطّى صعدة وتدخل إلى الأراضي السعودية؟ وأكد العرب أن هذه الأراجيف والافتراءات لن تنطلي إلا على المغفلين.


ووجه "العرب" حديثه للعقلاء وليس المجانين والعملاء؛ على حد وصفه قائلاً: هذا أبلغ رد للميليشيات الانقلابية ولقناة الجزيرة والمسيرة، وأنا أسير بوسط صعدة، كيف تدعون الوصول إلى نجران وعسير دون المرور علينا بصعدة وإلقاء السلام، ونحن هنا في عمق صعدة نسير بدون حماية؟.


يذكر أن الكذب والافتراءات التي يطلقها الإعلام الحوثي وقناة الجزيرة باتت محلّ سخرية واستهزاء من أطياف الشعب اليمني والعربي، فضلاً عن المختصين بالإعلام الهادف، الذين يعلمون حقيقة هذه القنوات التي امتطت صهوة الكذب وتغيير الحقائق بهدف نشر الفوضى وإشاعة الفتن بين المجتمعات المسلمة.

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بالفيديو.. "العرب" يفند أكاذيب "المسيرة والجزيرة" من عمق صعدة.. ماذا قال؟
سبق

فند الإعلامي محمد العرب أكاذيب وافتراءات قناتَي الجزيرة والمسيرة بدخول قوات الميليشيات الحوثية الإيرانية الأراضي السعودية وترويجها مقاطعَ فيديو قديمة منتشرة من عدة سنوات أثناء فكّ مظاهرات بإحدى الدول المجاورة.


جاء ذلك في مقطع فيديو بثه العرب عبر حسابه في منصة "تويتر"؛ رداً على تناقل مواقع عديدة لتلك المقاطع متسائلة: كيف استطاعت الميليشيات الحوثية أن تتخطّى صعدة وتدخل إلى الأراضي السعودية؟ وأكد العرب أن هذه الأراجيف والافتراءات لن تنطلي إلا على المغفلين.


ووجه "العرب" حديثه للعقلاء وليس المجانين والعملاء؛ على حد وصفه قائلاً: هذا أبلغ رد للميليشيات الانقلابية ولقناة الجزيرة والمسيرة، وأنا أسير بوسط صعدة، كيف تدعون الوصول إلى نجران وعسير دون المرور علينا بصعدة وإلقاء السلام، ونحن هنا في عمق صعدة نسير بدون حماية؟.


يذكر أن الكذب والافتراءات التي يطلقها الإعلام الحوثي وقناة الجزيرة باتت محلّ سخرية واستهزاء من أطياف الشعب اليمني والعربي، فضلاً عن المختصين بالإعلام الهادف، الذين يعلمون حقيقة هذه القنوات التي امتطت صهوة الكذب وتغيير الحقائق بهدف نشر الفوضى وإشاعة الفتن بين المجتمعات المسلمة.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
05:57 PM

بالفيديو.. "العرب" يفند أكاذيب "المسيرة والجزيرة" من عمق صعدة.. ماذا قال؟

بعد تداول القناتين مقاطعَ قديمة من دول مجاورة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
7,170

فند الإعلامي محمد العرب أكاذيب وافتراءات قناتَي الجزيرة والمسيرة بدخول قوات الميليشيات الحوثية الإيرانية الأراضي السعودية وترويجها مقاطعَ فيديو قديمة منتشرة من عدة سنوات أثناء فكّ مظاهرات بإحدى الدول المجاورة.


جاء ذلك في مقطع فيديو بثه العرب عبر حسابه في منصة "تويتر"؛ رداً على تناقل مواقع عديدة لتلك المقاطع متسائلة: كيف استطاعت الميليشيات الحوثية أن تتخطّى صعدة وتدخل إلى الأراضي السعودية؟ وأكد العرب أن هذه الأراجيف والافتراءات لن تنطلي إلا على المغفلين.


ووجه "العرب" حديثه للعقلاء وليس المجانين والعملاء؛ على حد وصفه قائلاً: هذا أبلغ رد للميليشيات الانقلابية ولقناة الجزيرة والمسيرة، وأنا أسير بوسط صعدة، كيف تدعون الوصول إلى نجران وعسير دون المرور علينا بصعدة وإلقاء السلام، ونحن هنا في عمق صعدة نسير بدون حماية؟.


يذكر أن الكذب والافتراءات التي يطلقها الإعلام الحوثي وقناة الجزيرة باتت محلّ سخرية واستهزاء من أطياف الشعب اليمني والعربي، فضلاً عن المختصين بالإعلام الهادف، الذين يعلمون حقيقة هذه القنوات التي امتطت صهوة الكذب وتغيير الحقائق بهدف نشر الفوضى وإشاعة الفتن بين المجتمعات المسلمة.

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