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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية

بمستشفى قوى الأمن بمكة والمدينة

انطلقت حملة التطعيمات السنوية بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة بتطعيم منسوبيها المشاركين في مهمة حج 1440هـ، وشملت الحملة منسوبي الإمارة وغرف عمليات المنطقة والتنسيق مع المباحث والنيابة العامة وقوات آمن المنشآت، وجميع العيادات التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.


وأكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف أن المستشفى يعمل وفق خطة شمولية جرى عرضها على مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي, حيث شملت جميع المشاركين في الحج من منسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة من مدنيين وعسكريين وعوائلهم.


وتهدف الخطة إلى رفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج "الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية", كما تستمر الحملة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها.

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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية
سبق

انطلقت حملة التطعيمات السنوية بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة بتطعيم منسوبيها المشاركين في مهمة حج 1440هـ، وشملت الحملة منسوبي الإمارة وغرف عمليات المنطقة والتنسيق مع المباحث والنيابة العامة وقوات آمن المنشآت، وجميع العيادات التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.


وأكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف أن المستشفى يعمل وفق خطة شمولية جرى عرضها على مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي, حيث شملت جميع المشاركين في الحج من منسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة من مدنيين وعسكريين وعوائلهم.


وتهدف الخطة إلى رفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج "الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية", كما تستمر الحملة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
05:28 PM

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية

بمستشفى قوى الأمن بمكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت حملة التطعيمات السنوية بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة بتطعيم منسوبيها المشاركين في مهمة حج 1440هـ، وشملت الحملة منسوبي الإمارة وغرف عمليات المنطقة والتنسيق مع المباحث والنيابة العامة وقوات آمن المنشآت، وجميع العيادات التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.


وأكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف أن المستشفى يعمل وفق خطة شمولية جرى عرضها على مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي, حيث شملت جميع المشاركين في الحج من منسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة من مدنيين وعسكريين وعوائلهم.


وتهدف الخطة إلى رفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج "الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية", كما تستمر الحملة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها.

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