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قبل انطلاق منافسات الموسم بأسبوع.. العين في مأزق غياب المدرب

مواجهته الأولى في الدوري أمام الهلال

وقعت إدارة نادي العين، في مأزق، بعد تعذر حضور مدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي برونو بالتازار، مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق المنافسات الرياضية.
وأعلن العين، الاثنين، أن المدرب رأى أن مصلحة الفريق البحث عن مدرب آخر، بعد أن استخرج النادي التأشيرات وإرسال التذاكر، وتذليل كافة الصعوبات للمدرب وطاقمه.

يذكر أن العين يبدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الهلال حامل لقب البطولة، يوم السبت المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل انطلاق منافسات الموسم بأسبوع.. العين في مأزق غياب المدرب
سبق

وقعت إدارة نادي العين، في مأزق، بعد تعذر حضور مدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي برونو بالتازار، مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق المنافسات الرياضية.
وأعلن العين، الاثنين، أن المدرب رأى أن مصلحة الفريق البحث عن مدرب آخر، بعد أن استخرج النادي التأشيرات وإرسال التذاكر، وتذليل كافة الصعوبات للمدرب وطاقمه.

يذكر أن العين يبدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الهلال حامل لقب البطولة، يوم السبت المقبل.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:21 PM

قبل انطلاق منافسات الموسم بأسبوع.. العين في مأزق غياب المدرب

مواجهته الأولى في الدوري أمام الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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وقعت إدارة نادي العين، في مأزق، بعد تعذر حضور مدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي برونو بالتازار، مع تبقي أقل من أسبوع على انطلاق المنافسات الرياضية.
وأعلن العين، الاثنين، أن المدرب رأى أن مصلحة الفريق البحث عن مدرب آخر، بعد أن استخرج النادي التأشيرات وإرسال التذاكر، وتذليل كافة الصعوبات للمدرب وطاقمه.

يذكر أن العين يبدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الهلال حامل لقب البطولة، يوم السبت المقبل.

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