الهلال: دياز يستبعد ستة لاعبين عن مباراة "الفتح"

استبعد الأرجنتيني دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم السداسي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب وعبدالله الحافظ وعمر خربين ونيكولاس ميليسي وحسن كادش عن مواجهة الغد أمام فريق الفتح في الجولة ١٣ من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال قد أقفل صفحة تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا للقاء مضيفه "الفتح"، حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ بدأ الجهاز الفني المران بفرض تدريبات لياقية منوّعة باستخدام الكرة، قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" عددًا من الجمل الفنية عبر مناورة فرضها على كامل مساحة الملعب.

