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تنبيه لهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على "نجران"

"المدني" يدعو الجميع إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، لهطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

تشمل الحالة "مدينة نجران ومحافظة حبونا والأجزاء المجاورة"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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تنبيه لهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على "نجران"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، لهطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

تشمل الحالة "مدينة نجران ومحافظة حبونا والأجزاء المجاورة"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
01:34 PM

تنبيه لهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على "نجران"

"المدني" يدعو الجميع إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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2,908

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، لهطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

تشمل الحالة "مدينة نجران ومحافظة حبونا والأجزاء المجاورة"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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