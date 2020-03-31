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متحدث "الصحة": لا تعذبوا أنفسكم بنصائح "كورونا" الغريبة! التزموا فقط بالتعليمات الرسمية

قال: المطلوب للوقاية غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات لـ40 ثانية وهي كافية جداً

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى تجاهل النصائح والوصايا التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا"، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية، مضيفاً أنها "كفيلة بإذن الله بأن تجعلنا في مرحلة أمان، وبعيدين عن العدوى من هذا المرض بإذن الله".

وقال "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا" في المملكة: "نسمع اليوم نصائح باستخدام معقمات للجسم بشكل مبالغ فيه أو المبيضات أو محلول مطهر أو مواد مطهرة على الجسد كاملاً، والآن استخدام محلول بالملح للأنف".

وأضاف في ردّه عن استخدام محلول ملحي للأنف من أجل الوقاية من عدوى فيروس "كورونا": "في الواقع إن استخدامه بشكل متكرر قد يكون مضراً؛ لأنه قد يؤدي إلى جفاف بالأنف وحدوث تشققات وبعض النزف بالأنف، وهذا يعرض الإنسان بالعكس إلى مخاطر".

وتابع متحدث "الصحة": "المطلوب للوقاية غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات لـ40 ثانية، وهي كافية جداً، وأسهل بكثير من أن نعذب أنفسنا بمثل تلك النصائح والمقترحات التي تأتي من مصادر غير موثوقة".

وأضاف: "سبق أن قلت إننا سنسمع الكثير من النصائح والشائعات الغريبة التي ليس لها أساس علمي ومصدر طبي من قبيل "اغمر نفسك وجسمك بالكامل بمحلول!! استخدام محاليل في الأنف وخلطات"، داعياً إلى الرجوع إلى المصادر الموثوقة.

ولفت "العبدالعالي" إلى ما يُنشر الأيام الحالية من مسائل وطرق حسابية تنصح وتقترح الجلوس في المنزل في الساعة المعينة أو اليوم المعين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أقل أو أكثر، وعلق بالقول: "يجب أن نحذر جميعاً من أن نسمع لكل من ينشر من غير مصدر موثوق؛ لأن هذا قد يؤدي إلى المبالغة أو التساهل، نحن نريد أن نلتزم بالتعليمات الرسمية فقط، وهي بإذن الله وتوفيقه، كفيلة بأن تجعلنا في مرحلة أمان صحي، وأن نكون بعيدين بإذن الله من فرص العدوى بهذا الفيروس، لا قدر الله".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": لا تعذبوا أنفسكم بنصائح "كورونا" الغريبة! التزموا فقط بالتعليمات الرسمية
سبق

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى تجاهل النصائح والوصايا التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا"، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية، مضيفاً أنها "كفيلة بإذن الله بأن تجعلنا في مرحلة أمان، وبعيدين عن العدوى من هذا المرض بإذن الله".

وقال "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا" في المملكة: "نسمع اليوم نصائح باستخدام معقمات للجسم بشكل مبالغ فيه أو المبيضات أو محلول مطهر أو مواد مطهرة على الجسد كاملاً، والآن استخدام محلول بالملح للأنف".

وأضاف في ردّه عن استخدام محلول ملحي للأنف من أجل الوقاية من عدوى فيروس "كورونا": "في الواقع إن استخدامه بشكل متكرر قد يكون مضراً؛ لأنه قد يؤدي إلى جفاف بالأنف وحدوث تشققات وبعض النزف بالأنف، وهذا يعرض الإنسان بالعكس إلى مخاطر".

وتابع متحدث "الصحة": "المطلوب للوقاية غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات لـ40 ثانية، وهي كافية جداً، وأسهل بكثير من أن نعذب أنفسنا بمثل تلك النصائح والمقترحات التي تأتي من مصادر غير موثوقة".

وأضاف: "سبق أن قلت إننا سنسمع الكثير من النصائح والشائعات الغريبة التي ليس لها أساس علمي ومصدر طبي من قبيل "اغمر نفسك وجسمك بالكامل بمحلول!! استخدام محاليل في الأنف وخلطات"، داعياً إلى الرجوع إلى المصادر الموثوقة.

ولفت "العبدالعالي" إلى ما يُنشر الأيام الحالية من مسائل وطرق حسابية تنصح وتقترح الجلوس في المنزل في الساعة المعينة أو اليوم المعين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أقل أو أكثر، وعلق بالقول: "يجب أن نحذر جميعاً من أن نسمع لكل من ينشر من غير مصدر موثوق؛ لأن هذا قد يؤدي إلى المبالغة أو التساهل، نحن نريد أن نلتزم بالتعليمات الرسمية فقط، وهي بإذن الله وتوفيقه، كفيلة بأن تجعلنا في مرحلة أمان صحي، وأن نكون بعيدين بإذن الله من فرص العدوى بهذا الفيروس، لا قدر الله".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:06 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:33 PM

متحدث "الصحة": لا تعذبوا أنفسكم بنصائح "كورونا" الغريبة! التزموا فقط بالتعليمات الرسمية

قال: المطلوب للوقاية غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات لـ40 ثانية وهي كافية جداً

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
12,064

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى تجاهل النصائح والوصايا التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا"، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية، مضيفاً أنها "كفيلة بإذن الله بأن تجعلنا في مرحلة أمان، وبعيدين عن العدوى من هذا المرض بإذن الله".

وقال "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا" في المملكة: "نسمع اليوم نصائح باستخدام معقمات للجسم بشكل مبالغ فيه أو المبيضات أو محلول مطهر أو مواد مطهرة على الجسد كاملاً، والآن استخدام محلول بالملح للأنف".

وأضاف في ردّه عن استخدام محلول ملحي للأنف من أجل الوقاية من عدوى فيروس "كورونا": "في الواقع إن استخدامه بشكل متكرر قد يكون مضراً؛ لأنه قد يؤدي إلى جفاف بالأنف وحدوث تشققات وبعض النزف بالأنف، وهذا يعرض الإنسان بالعكس إلى مخاطر".

وتابع متحدث "الصحة": "المطلوب للوقاية غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات لـ40 ثانية، وهي كافية جداً، وأسهل بكثير من أن نعذب أنفسنا بمثل تلك النصائح والمقترحات التي تأتي من مصادر غير موثوقة".

وأضاف: "سبق أن قلت إننا سنسمع الكثير من النصائح والشائعات الغريبة التي ليس لها أساس علمي ومصدر طبي من قبيل "اغمر نفسك وجسمك بالكامل بمحلول!! استخدام محاليل في الأنف وخلطات"، داعياً إلى الرجوع إلى المصادر الموثوقة.

ولفت "العبدالعالي" إلى ما يُنشر الأيام الحالية من مسائل وطرق حسابية تنصح وتقترح الجلوس في المنزل في الساعة المعينة أو اليوم المعين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أقل أو أكثر، وعلق بالقول: "يجب أن نحذر جميعاً من أن نسمع لكل من ينشر من غير مصدر موثوق؛ لأن هذا قد يؤدي إلى المبالغة أو التساهل، نحن نريد أن نلتزم بالتعليمات الرسمية فقط، وهي بإذن الله وتوفيقه، كفيلة بأن تجعلنا في مرحلة أمان صحي، وأن نكون بعيدين بإذن الله من فرص العدوى بهذا الفيروس، لا قدر الله".

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