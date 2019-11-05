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مركز الرصد: سوق الإسكان شهد اكتمال 250 ألف وحدة

إضافة إلى أكثر من 248 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء

كشف وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ أكثر من 248 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق حوالي 250 ألف وحدة سكنية في ذات الفترة.

وبالمقارنة بين بيانات الربع الثالث للعام 2019 مع بيانات مثيلة من العام السابق؛ يتضح نمو يقدر بـ5.3% في عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء، و7.13% في عدد الوحدات الجديدة الداخلة إلى السوق، وهو ما يمثل محصلة التكامل بين جهود الوزارة ومبادراتها في جميع المجالات لتحفيز العرض وتمكين الطلب، ورؤيتها القائمة على تحقيق التوازن بين العرض من جهة وبين الطلب المتنامي من جهة أخرى، والتقليل المستمر للفجوة بينهما، كما يوضح الأثر الإيجابي للسياسات التي تبنتها الوزارة التي تصب في صالح زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية أمام الأسر بما يلبي رغباتها واحتياجاتها.

وتأتي منطقة مكة المكرمة في مقدمة المناطق بعدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حتى الربع الثالث من العام الجاري، بعدد 68.579 وحدة سكنية تليها الرياض بـ 53.171 وحدة سكنية، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 29.436 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة في المناطق للربع الثالث من 2019، فتأتي أيضاً منطقة مكة المكرمة في المقدمة بعدد 70.409 وحدة سكنية، تليها الرياض بـ 51.981 وحدة سكنية، كما تأتي المنطقة الشرقية ثالثة من حيث عدد الوحدات السكنية الجديدة "المكتملة" بـ28.627 وحدة سكنية.

وجاءت مؤشرات بناء المساكن حتى الربع الثالث استناداً على مركز الرصد الإسكاني، الذي أطلقته وزارة الإسكان للعمل على رصد وجمع وتحليل البيانات المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وزارة الإسكان وحدات سكنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الرصد: سوق الإسكان شهد اكتمال 250 ألف وحدة
سبق

كشف وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ أكثر من 248 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق حوالي 250 ألف وحدة سكنية في ذات الفترة.

وبالمقارنة بين بيانات الربع الثالث للعام 2019 مع بيانات مثيلة من العام السابق؛ يتضح نمو يقدر بـ5.3% في عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء، و7.13% في عدد الوحدات الجديدة الداخلة إلى السوق، وهو ما يمثل محصلة التكامل بين جهود الوزارة ومبادراتها في جميع المجالات لتحفيز العرض وتمكين الطلب، ورؤيتها القائمة على تحقيق التوازن بين العرض من جهة وبين الطلب المتنامي من جهة أخرى، والتقليل المستمر للفجوة بينهما، كما يوضح الأثر الإيجابي للسياسات التي تبنتها الوزارة التي تصب في صالح زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية أمام الأسر بما يلبي رغباتها واحتياجاتها.

وتأتي منطقة مكة المكرمة في مقدمة المناطق بعدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حتى الربع الثالث من العام الجاري، بعدد 68.579 وحدة سكنية تليها الرياض بـ 53.171 وحدة سكنية، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 29.436 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة في المناطق للربع الثالث من 2019، فتأتي أيضاً منطقة مكة المكرمة في المقدمة بعدد 70.409 وحدة سكنية، تليها الرياض بـ 51.981 وحدة سكنية، كما تأتي المنطقة الشرقية ثالثة من حيث عدد الوحدات السكنية الجديدة "المكتملة" بـ28.627 وحدة سكنية.

وجاءت مؤشرات بناء المساكن حتى الربع الثالث استناداً على مركز الرصد الإسكاني، الذي أطلقته وزارة الإسكان للعمل على رصد وجمع وتحليل البيانات المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
02:24 PM

مركز الرصد: سوق الإسكان شهد اكتمال 250 ألف وحدة

إضافة إلى أكثر من 248 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ أكثر من 248 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق حوالي 250 ألف وحدة سكنية في ذات الفترة.

وبالمقارنة بين بيانات الربع الثالث للعام 2019 مع بيانات مثيلة من العام السابق؛ يتضح نمو يقدر بـ5.3% في عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء، و7.13% في عدد الوحدات الجديدة الداخلة إلى السوق، وهو ما يمثل محصلة التكامل بين جهود الوزارة ومبادراتها في جميع المجالات لتحفيز العرض وتمكين الطلب، ورؤيتها القائمة على تحقيق التوازن بين العرض من جهة وبين الطلب المتنامي من جهة أخرى، والتقليل المستمر للفجوة بينهما، كما يوضح الأثر الإيجابي للسياسات التي تبنتها الوزارة التي تصب في صالح زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية أمام الأسر بما يلبي رغباتها واحتياجاتها.

وتأتي منطقة مكة المكرمة في مقدمة المناطق بعدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حتى الربع الثالث من العام الجاري، بعدد 68.579 وحدة سكنية تليها الرياض بـ 53.171 وحدة سكنية، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 29.436 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة في المناطق للربع الثالث من 2019، فتأتي أيضاً منطقة مكة المكرمة في المقدمة بعدد 70.409 وحدة سكنية، تليها الرياض بـ 51.981 وحدة سكنية، كما تأتي المنطقة الشرقية ثالثة من حيث عدد الوحدات السكنية الجديدة "المكتملة" بـ28.627 وحدة سكنية.

وجاءت مؤشرات بناء المساكن حتى الربع الثالث استناداً على مركز الرصد الإسكاني، الذي أطلقته وزارة الإسكان للعمل على رصد وجمع وتحليل البيانات المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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