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خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 126 إصابة و6 وفيات بكورونا

الصحة الجزائرية: العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة.
وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1508 حالة.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 126 إصابة و6 وفيات بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة.
وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1508 حالة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:07 PM

خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 126 إصابة و6 وفيات بكورونا

الصحة الجزائرية: العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة.
وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1508 حالة.

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