أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة. وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1508 حالة.

خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 126 إصابة و6 وفيات بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-26 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة.

وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1508 حالة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 08:07 PM

خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 126 إصابة و6 وفيات بكورونا الصحة الجزائرية: العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة.

وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1508 حالة.