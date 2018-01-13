تبث القناة السعودية الرياضية مباشرة، مساء اليوم الأحد، مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على قناتي HD1 وHD3، ويعلق على المباراة المعلّقان: فهد العتيبي على القناة الرياضية HD1، وفارس عوض سيكون معلقًا على القناة الرياضية HD3. يُذكر أن نهائي السوبر الإسباني يقام بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عند الـ٩ من مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الليلة.. بث نهائي "كأس السوبر الإسباني" مباشرة على "السعودية الرياضية" عبدالعزيز السلمي سبق 2020-01-12 تبث القناة السعودية الرياضية مباشرة، مساء اليوم الأحد، مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على قناتي HD1 وHD3، ويعلق على المباراة المعلّقان: فهد العتيبي على القناة الرياضية HD1، وفارس عوض سيكون معلقًا على القناة الرياضية HD3.



يُذكر أن نهائي السوبر الإسباني يقام بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عند الـ٩ من مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 08:48 AM

الليلة.. بث نهائي "كأس السوبر الإسباني" مباشرة على "السعودية الرياضية" 9 مساء.. الريال وأتلتيكو بصوت "العتيبي" على HD1 وفارس عوض بـHD3





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تبث القناة السعودية الرياضية مباشرة، مساء اليوم الأحد، مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على قناتي HD1 وHD3، ويعلق على المباراة المعلّقان: فهد العتيبي على القناة الرياضية HD1، وفارس عوض سيكون معلقًا على القناة الرياضية HD3.



يُذكر أن نهائي السوبر الإسباني يقام بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عند الـ٩ من مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.