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"أمانة مكة" عن تذمر مواطن من إزالة منزله: ليس لديه مستمسكات شرعية

أكدت صدور حُكم ضده من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية يقضي بالإزالة

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو متداوَل لا يملك مستمسكات شرعية تجاه منزله المزال.

وتفصيلاً، قالت أمانة العاصمة المقدسة في بيانها: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، ويدَّعي فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله دون وجه حق، تود الأمانة أن توضح للعموم أن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية، وقد صدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة، وهو عبارة عن تعدٍّ على أرض حكومية.

وأضافت: تمت الإزالة بناء على الحكم الصادر، وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد على المحافظة على الأراضي الحكومية، ومنع التعدي عليها.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قد ظهر فيه مواطن وهو يتذمر من إزالة منزله بمكة المكرمة، ويتهم أيادي في أمانة العاصمة المقدسة بالسبب وراء الإزالة التي وصفها بغير النظامية، على حد قوله.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة المحكمة الإدارية المنزل المزال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" عن تذمر مواطن من إزالة منزله: ليس لديه مستمسكات شرعية
سبق

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو متداوَل لا يملك مستمسكات شرعية تجاه منزله المزال.

وتفصيلاً، قالت أمانة العاصمة المقدسة في بيانها: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، ويدَّعي فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله دون وجه حق، تود الأمانة أن توضح للعموم أن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية، وقد صدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة، وهو عبارة عن تعدٍّ على أرض حكومية.

وأضافت: تمت الإزالة بناء على الحكم الصادر، وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد على المحافظة على الأراضي الحكومية، ومنع التعدي عليها.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قد ظهر فيه مواطن وهو يتذمر من إزالة منزله بمكة المكرمة، ويتهم أيادي في أمانة العاصمة المقدسة بالسبب وراء الإزالة التي وصفها بغير النظامية، على حد قوله.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:13 PM

"أمانة مكة" عن تذمر مواطن من إزالة منزله: ليس لديه مستمسكات شرعية

أكدت صدور حُكم ضده من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية يقضي بالإزالة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,075

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو متداوَل لا يملك مستمسكات شرعية تجاه منزله المزال.

وتفصيلاً، قالت أمانة العاصمة المقدسة في بيانها: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، ويدَّعي فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله دون وجه حق، تود الأمانة أن توضح للعموم أن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية، وقد صدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة، وهو عبارة عن تعدٍّ على أرض حكومية.

وأضافت: تمت الإزالة بناء على الحكم الصادر، وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد على المحافظة على الأراضي الحكومية، ومنع التعدي عليها.

وكان مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قد ظهر فيه مواطن وهو يتذمر من إزالة منزله بمكة المكرمة، ويتهم أيادي في أمانة العاصمة المقدسة بالسبب وراء الإزالة التي وصفها بغير النظامية، على حد قوله.

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