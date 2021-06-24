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مصرع 7 من مليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة

نزعت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني عشرات الألغام الأرضية

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" فإن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح؛ أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.

من ناحية أخرى، تمكنت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.

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مصرع 7 من مليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة
سبق

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" فإن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح؛ أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.

من ناحية أخرى، تمكنت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:56 AM

مصرع 7 من مليشيا الحوثي في جبهة رازح غربي صعدة

نزعت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني عشرات الألغام الأرضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ووفق "سكاي نيوز" فإن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح؛ أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.

من ناحية أخرى، تمكنت الفِرَق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.

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