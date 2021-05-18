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أسعار تذاكر مباراة النصر والرائد تبدأ من 50 ريالاً إلى 5 آلاف ريال

السماح لـ40 % بالدخول عبر تطبيق "توكلنا"

حدّدت شركة الوسائل السعودية اليوم الثلاثاء تذاكر لقاء النصر ونظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي ستقام على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك". وتبدأ الأسعار من 50 ريالاً إلى 5 آلاف ريال.

وتم التقسيم إلى 12 فئة، تتضمن الصالة البلاتينية والـ vip والأجنحة التنفيذية ولاونج الأعضاء، إضافة إلى تذاكر وسط ويسار المدرجات.

وقد أنهت شركة الوسائل التجهيزات والاحتياطات كافة اللازمة لدخول الجماهير وفقًا للنسبة المحددة من قِبل وزارة الرياضة بـ40 %، والدخول عبر تطبيق "توكلنا" كشرط أساسي لإثبات حالة المحصنين باللقاح أو المتعافين.

شركة الوسائل السعودية تذاكر مباراة النصر والرائد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أسعار تذاكر مباراة النصر والرائد تبدأ من 50 ريالاً إلى 5 آلاف ريال
سبق

حدّدت شركة الوسائل السعودية اليوم الثلاثاء تذاكر لقاء النصر ونظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي ستقام على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك". وتبدأ الأسعار من 50 ريالاً إلى 5 آلاف ريال.

وتم التقسيم إلى 12 فئة، تتضمن الصالة البلاتينية والـ vip والأجنحة التنفيذية ولاونج الأعضاء، إضافة إلى تذاكر وسط ويسار المدرجات.

وقد أنهت شركة الوسائل التجهيزات والاحتياطات كافة اللازمة لدخول الجماهير وفقًا للنسبة المحددة من قِبل وزارة الرياضة بـ40 %، والدخول عبر تطبيق "توكلنا" كشرط أساسي لإثبات حالة المحصنين باللقاح أو المتعافين.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
08:55 PM

أسعار تذاكر مباراة النصر والرائد تبدأ من 50 ريالاً إلى 5 آلاف ريال

السماح لـ40 % بالدخول عبر تطبيق "توكلنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,794

حدّدت شركة الوسائل السعودية اليوم الثلاثاء تذاكر لقاء النصر ونظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي ستقام على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك". وتبدأ الأسعار من 50 ريالاً إلى 5 آلاف ريال.

وتم التقسيم إلى 12 فئة، تتضمن الصالة البلاتينية والـ vip والأجنحة التنفيذية ولاونج الأعضاء، إضافة إلى تذاكر وسط ويسار المدرجات.

وقد أنهت شركة الوسائل التجهيزات والاحتياطات كافة اللازمة لدخول الجماهير وفقًا للنسبة المحددة من قِبل وزارة الرياضة بـ40 %، والدخول عبر تطبيق "توكلنا" كشرط أساسي لإثبات حالة المحصنين باللقاح أو المتعافين.

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