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عضوة بـ "الشورى" تطالب بإنشاء شبكة إنترنت وطنية

لحماية البنية التحتية المعلوماتية من الاستهداف الإلكتروني

أعربت عضو مجلس الشورى د. فاطمة القرني، عن قناعتها بضرورة إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة، خاصة مع تكرار الاستهداف الإلكتروني للمواقع السعودية.

جاء ذلك في إطار مناقشة المجلس، اليوم الإثنين، التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

من جهتها، طالبت عضو "الشورى" د. جواهر العنزي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة.

ودعا عضو "الشورى" د. محمد آل عباس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى العمل على تعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات.

أما العضو د. إقبال درندري، فقد قالت: على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد اتفاقيات مع منصات التواصل الاجتماعي الشائع استخدامها، لتحسين حماية المستخدمين من المحتوى والسلوكيات الضارة المجرمة حسب أنظمة المملكة.

بدوره، تساءل عضو المجلس د. إياس الهاجري، عن أسباب التباطؤ في توفير خدمة تقنية الألياف البصرية، مشيراً إلى أن رؤية 2030 أكدت أن الهدف هو وصول هذه الخدمة إلى مليونَي منزل في المملكة بحلول 2020.

مجلس الشورى شبكة إنترنت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضوة بـ "الشورى" تطالب بإنشاء شبكة إنترنت وطنية
سبق

أعربت عضو مجلس الشورى د. فاطمة القرني، عن قناعتها بضرورة إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة، خاصة مع تكرار الاستهداف الإلكتروني للمواقع السعودية.

جاء ذلك في إطار مناقشة المجلس، اليوم الإثنين، التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

من جهتها، طالبت عضو "الشورى" د. جواهر العنزي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة.

ودعا عضو "الشورى" د. محمد آل عباس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى العمل على تعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات.

أما العضو د. إقبال درندري، فقد قالت: على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد اتفاقيات مع منصات التواصل الاجتماعي الشائع استخدامها، لتحسين حماية المستخدمين من المحتوى والسلوكيات الضارة المجرمة حسب أنظمة المملكة.

بدوره، تساءل عضو المجلس د. إياس الهاجري، عن أسباب التباطؤ في توفير خدمة تقنية الألياف البصرية، مشيراً إلى أن رؤية 2030 أكدت أن الهدف هو وصول هذه الخدمة إلى مليونَي منزل في المملكة بحلول 2020.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
12:21 PM

عضوة بـ "الشورى" تطالب بإنشاء شبكة إنترنت وطنية

لحماية البنية التحتية المعلوماتية من الاستهداف الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت عضو مجلس الشورى د. فاطمة القرني، عن قناعتها بضرورة إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة، خاصة مع تكرار الاستهداف الإلكتروني للمواقع السعودية.

جاء ذلك في إطار مناقشة المجلس، اليوم الإثنين، التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

من جهتها، طالبت عضو "الشورى" د. جواهر العنزي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة.

ودعا عضو "الشورى" د. محمد آل عباس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى العمل على تعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات.

أما العضو د. إقبال درندري، فقد قالت: على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد اتفاقيات مع منصات التواصل الاجتماعي الشائع استخدامها، لتحسين حماية المستخدمين من المحتوى والسلوكيات الضارة المجرمة حسب أنظمة المملكة.

بدوره، تساءل عضو المجلس د. إياس الهاجري، عن أسباب التباطؤ في توفير خدمة تقنية الألياف البصرية، مشيراً إلى أن رؤية 2030 أكدت أن الهدف هو وصول هذه الخدمة إلى مليونَي منزل في المملكة بحلول 2020.

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