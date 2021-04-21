النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1028 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 824 خلال الـ24 ساعة الماضية

من نيويورك.. الحملة التسويقية لموسم السعودية "تنفس " تحصد 9 جوائز عالمية

ضمن حفل جوائز "ميوسي" العالمية الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن حصاد الحملة التسويقية لموسم صيف السعودية عام 2020 "تنفس" حيث حصدت 9 جوائز في فئات مختلفة ضمن حفل جوائز "ميوسي" العالمية الذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء حصاد الحملة التسويقية لموسم صيف السعودية "تنفس" 9 جوائز، بحصادها لـ 6 جوائز بلاتينية و3 جوائز ذهبية، متفوقة بذلك على العديد من الحملات التسويقية لأبرز العلامات التجارية العالمية.

وعبرت الهيئة السعودية للسياحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن فخرها بكون حملة موسم صيف السعودية قد حصدت هذه الجوائز النوعية والمميزة.

ولفتت الهيئة إلى أن "وجهات المملكة وطبيعتها المتنوعة، تستحق كل العطاء والعمل، نفتخر كون حملة موسم صيف السعودية "تنفس" حصدت هذه الجوائز النوعية، والمميزة.

وجاءت الجوائز كالتالي:

الجوائز البلاتينية

- أفضل حملة في مجال الاتصال والتسويق

- أفضل حملة مرئية

- أفضل حملة تسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي

- أفضل حملة تسويق رقمية

- أفضل قنوات تواصل اجتماعي

- أفضل حملة متعلقة بجائحة كورونا.

أما الجوائز الذهبية فكانت كالتالي :

- أفضل حملة تسويقية متكاملة

- أفضل مادة إعلامية في التسويق المتكامل

- أفضل حملة متعلقة بجائحة كورونا.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
من نيويورك.. الحملة التسويقية لموسم السعودية "تنفس " تحصد 9 جوائز عالمية
سبق

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن حصاد الحملة التسويقية لموسم صيف السعودية عام 2020 "تنفس" حيث حصدت 9 جوائز في فئات مختلفة ضمن حفل جوائز "ميوسي" العالمية الذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء حصاد الحملة التسويقية لموسم صيف السعودية "تنفس" 9 جوائز، بحصادها لـ 6 جوائز بلاتينية و3 جوائز ذهبية، متفوقة بذلك على العديد من الحملات التسويقية لأبرز العلامات التجارية العالمية.

وعبرت الهيئة السعودية للسياحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن فخرها بكون حملة موسم صيف السعودية قد حصدت هذه الجوائز النوعية والمميزة.

ولفتت الهيئة إلى أن "وجهات المملكة وطبيعتها المتنوعة، تستحق كل العطاء والعمل، نفتخر كون حملة موسم صيف السعودية "تنفس" حصدت هذه الجوائز النوعية، والمميزة.

وجاءت الجوائز كالتالي:

الجوائز البلاتينية

- أفضل حملة في مجال الاتصال والتسويق

- أفضل حملة مرئية

- أفضل حملة تسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي

- أفضل حملة تسويق رقمية

- أفضل قنوات تواصل اجتماعي

- أفضل حملة متعلقة بجائحة كورونا.

أما الجوائز الذهبية فكانت كالتالي :

- أفضل حملة تسويقية متكاملة

- أفضل مادة إعلامية في التسويق المتكامل

- أفضل حملة متعلقة بجائحة كورونا.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
01:56 PM

من نيويورك.. الحملة التسويقية لموسم السعودية "تنفس " تحصد 9 جوائز عالمية

ضمن حفل جوائز "ميوسي" العالمية الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

A A A
خالد خليل - الرياض
2
766

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن حصاد الحملة التسويقية لموسم صيف السعودية عام 2020 "تنفس" حيث حصدت 9 جوائز في فئات مختلفة ضمن حفل جوائز "ميوسي" العالمية الذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء حصاد الحملة التسويقية لموسم صيف السعودية "تنفس" 9 جوائز، بحصادها لـ 6 جوائز بلاتينية و3 جوائز ذهبية، متفوقة بذلك على العديد من الحملات التسويقية لأبرز العلامات التجارية العالمية.

وعبرت الهيئة السعودية للسياحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن فخرها بكون حملة موسم صيف السعودية قد حصدت هذه الجوائز النوعية والمميزة.

ولفتت الهيئة إلى أن "وجهات المملكة وطبيعتها المتنوعة، تستحق كل العطاء والعمل، نفتخر كون حملة موسم صيف السعودية "تنفس" حصدت هذه الجوائز النوعية، والمميزة.

وجاءت الجوائز كالتالي:

الجوائز البلاتينية

- أفضل حملة في مجال الاتصال والتسويق

- أفضل حملة مرئية

- أفضل حملة تسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي

- أفضل حملة تسويق رقمية

- أفضل قنوات تواصل اجتماعي

- أفضل حملة متعلقة بجائحة كورونا.

أما الجوائز الذهبية فكانت كالتالي :

- أفضل حملة تسويقية متكاملة

- أفضل مادة إعلامية في التسويق المتكامل

- أفضل حملة متعلقة بجائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,282
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,146
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة