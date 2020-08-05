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دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الاتفاق" يسقط "العدالة" ويلقي به للمجهول

نجح فريق الاتفاق في حصد ثلاث نقاط عبر بوابة العدالة بعدما حقق الفوز عليه بهدف دون رد في مباراة الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي.

هدف المباراة سجله اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول للمباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 32 فيما يستقر رصيد العدالة عند النقطة 17 في المركز الأخير من جدول الدوري.

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دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الاتفاق" يسقط "العدالة" ويلقي به للمجهول
سبق

نجح فريق الاتفاق في حصد ثلاث نقاط عبر بوابة العدالة بعدما حقق الفوز عليه بهدف دون رد في مباراة الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي.

هدف المباراة سجله اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول للمباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 32 فيما يستقر رصيد العدالة عند النقطة 17 في المركز الأخير من جدول الدوري.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
10:57 PM

دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الاتفاق" يسقط "العدالة" ويلقي به للمجهول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق الاتفاق في حصد ثلاث نقاط عبر بوابة العدالة بعدما حقق الفوز عليه بهدف دون رد في مباراة الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي.

هدف المباراة سجله اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول للمباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 32 فيما يستقر رصيد العدالة عند النقطة 17 في المركز الأخير من جدول الدوري.

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