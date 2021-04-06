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أمانة جدة تغلق 145 منشأة مخالفة

رصدت 230 مخالفة للإرشادات الوقائية

واصلت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة لها أمس، جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية نتج عنها إغلاق 145 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أنها نفذت 4173 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 229 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حثّ العملاء على إبراز تطبيق توكلنا.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود؛ للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".

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أمانة جدة تغلق 145 منشأة مخالفة
سبق

واصلت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة لها أمس، جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية نتج عنها إغلاق 145 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أنها نفذت 4173 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 229 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حثّ العملاء على إبراز تطبيق توكلنا.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود؛ للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
03:25 PM

أمانة جدة تغلق 145 منشأة مخالفة

رصدت 230 مخالفة للإرشادات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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واصلت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة لها أمس، جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية نتج عنها إغلاق 145 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أنها نفذت 4173 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 229 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حثّ العملاء على إبراز تطبيق توكلنا.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود؛ للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".

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