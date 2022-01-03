أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة نجران، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها الكامل في جميع الخطوات التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها. وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان, بشجاعة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها، مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه هذه الاعتداءات المتكررة الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكةً القانون الدولي الإنساني.

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-03 أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة نجران، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها الكامل في جميع الخطوات التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.



وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان, بشجاعة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها، مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه هذه الاعتداءات المتكررة الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكةً القانون الدولي الإنساني.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 04:53 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه نجران مؤكدة دعمها الكامل في جميع الخطوات التي تتخذها المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها





A A A





0 مشاركة

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة نجران، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها الكامل في جميع الخطوات التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.



وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان, بشجاعة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها، مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه هذه الاعتداءات المتكررة الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكةً القانون الدولي الإنساني.