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"الزكاة" تضبط 260 مخالفة ضريبية في المنشآت الصحية

خلال حملة شملت مختلف المناطق استمرت على مدى أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 260 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، في إطار حملتها التفتيشية في عدد من المستشفيات، والمستوصفات، ومراكز بيع مستلزمات العناية الشخصية، على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وهدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة لمدة أسبوع، 1900 موقع، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على إصدار فواتير ضريبية تحمل أرقام ضريبية غير صحيحة، بالإضافة لإصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة.

وخلال تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم "19993".

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"الزكاة" تضبط 260 مخالفة ضريبية في المنشآت الصحية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 260 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، في إطار حملتها التفتيشية في عدد من المستشفيات، والمستوصفات، ومراكز بيع مستلزمات العناية الشخصية، على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وهدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة لمدة أسبوع، 1900 موقع، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على إصدار فواتير ضريبية تحمل أرقام ضريبية غير صحيحة، بالإضافة لإصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة.

وخلال تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم "19993".

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:58 PM

"الزكاة" تضبط 260 مخالفة ضريبية في المنشآت الصحية

خلال حملة شملت مختلف المناطق استمرت على مدى أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 260 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، في إطار حملتها التفتيشية في عدد من المستشفيات، والمستوصفات، ومراكز بيع مستلزمات العناية الشخصية، على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وهدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة لمدة أسبوع، 1900 موقع، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على إصدار فواتير ضريبية تحمل أرقام ضريبية غير صحيحة، بالإضافة لإصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة.

وخلال تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم "19993".

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