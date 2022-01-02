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العقيل: استمرار هطول الأمطار على مختلف المناطق.. وبرد الثلاثاء دون الصفر

قال: الغطاء السحابي على الرياض سبب الشعور بالدفء.. وتحركه يعيد البرودة

تَوَقّع المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الحالة الجوية اليوم بأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض؛ خاصة جهة الشمال الشرقي منها، والمنطقة الشرقية بأجزائها الشمالية الشرقية، وبعض أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

وأضاف "العقيل" أن الأجواء ستبدأ في الاستقرار التدريجي على المناطق الشمالية الغربية من المملكة في منطقة تبوك.

ولفت في مداخلة مع قناة "الإخبارية" إلى أن الغطاء السحابي على الرياض أعطاها جانبًا من الدفء بعض الشيء؛ لكن بمجرد تحرك هذه السحب ستكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ.

وتَوقع "العقيل" ابتداء من الثلاثاء المقبل، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة خاصة الصغرى وقد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، وكذلك الرياض).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العقيل: استمرار هطول الأمطار على مختلف المناطق.. وبرد الثلاثاء دون الصفر
سبق

تَوَقّع المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الحالة الجوية اليوم بأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض؛ خاصة جهة الشمال الشرقي منها، والمنطقة الشرقية بأجزائها الشمالية الشرقية، وبعض أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

وأضاف "العقيل" أن الأجواء ستبدأ في الاستقرار التدريجي على المناطق الشمالية الغربية من المملكة في منطقة تبوك.

ولفت في مداخلة مع قناة "الإخبارية" إلى أن الغطاء السحابي على الرياض أعطاها جانبًا من الدفء بعض الشيء؛ لكن بمجرد تحرك هذه السحب ستكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ.

وتَوقع "العقيل" ابتداء من الثلاثاء المقبل، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة خاصة الصغرى وقد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، وكذلك الرياض).

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:25 AM

العقيل: استمرار هطول الأمطار على مختلف المناطق.. وبرد الثلاثاء دون الصفر

قال: الغطاء السحابي على الرياض سبب الشعور بالدفء.. وتحركه يعيد البرودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الحالة الجوية اليوم بأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض؛ خاصة جهة الشمال الشرقي منها، والمنطقة الشرقية بأجزائها الشمالية الشرقية، وبعض أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

وأضاف "العقيل" أن الأجواء ستبدأ في الاستقرار التدريجي على المناطق الشمالية الغربية من المملكة في منطقة تبوك.

ولفت في مداخلة مع قناة "الإخبارية" إلى أن الغطاء السحابي على الرياض أعطاها جانبًا من الدفء بعض الشيء؛ لكن بمجرد تحرك هذه السحب ستكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ.

وتَوقع "العقيل" ابتداء من الثلاثاء المقبل، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة خاصة الصغرى وقد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، وكذلك الرياض).

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