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لا وفيات.. تايلاند تسجل ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المصابين وصل إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير

سجلت تايلاند اليوم الأحد ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات؛ لتستقر بذلك عند 58، ويرتفع إجمالي المصابين إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير.

ووفق "رويترز" قالت بانبرابا يونجتراكول مساعدة المتحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا: إن حالات الإصابة الجديدة كانت لعائدين من الخارج منهم خمسة من دولة الإمارات واثنان من الكويت وواحد من الهند، وجميعهم في الحجر الصحي؛ حيث تم رصد معظم الإصابات في الآونة الأخيرة في تايلاند.

وأضافت أن تايلاند لم تسجل أي حالات إصابة جديدة منقولة محليًّا لليوم الثالث عشر على التوالي.

تايلاند فيروس كورونا الجديد

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لا وفيات.. تايلاند تسجل ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت تايلاند اليوم الأحد ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات؛ لتستقر بذلك عند 58، ويرتفع إجمالي المصابين إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير.

ووفق "رويترز" قالت بانبرابا يونجتراكول مساعدة المتحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا: إن حالات الإصابة الجديدة كانت لعائدين من الخارج منهم خمسة من دولة الإمارات واثنان من الكويت وواحد من الهند، وجميعهم في الحجر الصحي؛ حيث تم رصد معظم الإصابات في الآونة الأخيرة في تايلاند.

وأضافت أن تايلاند لم تسجل أي حالات إصابة جديدة منقولة محليًّا لليوم الثالث عشر على التوالي.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:19 AM

لا وفيات.. تايلاند تسجل ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المصابين وصل إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت تايلاند اليوم الأحد ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات؛ لتستقر بذلك عند 58، ويرتفع إجمالي المصابين إلى 3112 منذ بدء تفشي المرض في يناير.

ووفق "رويترز" قالت بانبرابا يونجتراكول مساعدة المتحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا: إن حالات الإصابة الجديدة كانت لعائدين من الخارج منهم خمسة من دولة الإمارات واثنان من الكويت وواحد من الهند، وجميعهم في الحجر الصحي؛ حيث تم رصد معظم الإصابات في الآونة الأخيرة في تايلاند.

وأضافت أن تايلاند لم تسجل أي حالات إصابة جديدة منقولة محليًّا لليوم الثالث عشر على التوالي.

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