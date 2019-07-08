"الحربي" إلى رتبة عقيد في إدارة الأسلحة والمتفجرات

قلّد مدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي، العقيد سلطان بن شامان الحربي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة القصيم بعد صدور قرار ترقيته لرتبة "عقيد".
ويعتبر "الحربي" أحد الكفاءات الأمنية بشرطة القصيم، وقد تنقل طيلة خدمته العسكرية بين أكثر من إدارة.
قلّد مدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي، العقيد سلطان بن شامان الحربي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة القصيم بعد صدور قرار ترقيته لرتبة "عقيد".
ويعتبر "الحربي" أحد الكفاءات الأمنية بشرطة القصيم، وقد تنقل طيلة خدمته العسكرية بين أكثر من إدارة.
قلّد مدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي، العقيد سلطان بن شامان الحربي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة القصيم بعد صدور قرار ترقيته لرتبة "عقيد".
ويعتبر "الحربي" أحد الكفاءات الأمنية بشرطة القصيم، وقد تنقل طيلة خدمته العسكرية بين أكثر من إدارة.
قلّد مدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي، العقيد سلطان بن شامان الحربي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة القصيم بعد صدور قرار ترقيته لرتبة "عقيد".
ويعتبر "الحربي" أحد الكفاءات الأمنية بشرطة القصيم، وقد تنقل طيلة خدمته العسكرية بين أكثر من إدارة.