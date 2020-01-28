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أمير الرياض يودع الأمين العام لمجلس التعاون

عقب انتهاء فترة عمله

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع سموه عقب انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للدكتور الزياني على الجهود التي بذلها طيلة فترته في سبيل تفعيل وتعزيز العمل الخليجي المشترك, متمنياً سموه التوفيق والنجاح له في مسيرته العلمية والعملية.

من جهته قدم الزياني شكره وامتنانه لأمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي حظي به شخصياً ونشاطات المجلس خلال عمله.

أمير الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يودع الأمين العام لمجلس التعاون
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع سموه عقب انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للدكتور الزياني على الجهود التي بذلها طيلة فترته في سبيل تفعيل وتعزيز العمل الخليجي المشترك, متمنياً سموه التوفيق والنجاح له في مسيرته العلمية والعملية.

من جهته قدم الزياني شكره وامتنانه لأمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي حظي به شخصياً ونشاطات المجلس خلال عمله.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
05:05 PM

أمير الرياض يودع الأمين العام لمجلس التعاون

عقب انتهاء فترة عمله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع سموه عقب انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للدكتور الزياني على الجهود التي بذلها طيلة فترته في سبيل تفعيل وتعزيز العمل الخليجي المشترك, متمنياً سموه التوفيق والنجاح له في مسيرته العلمية والعملية.

من جهته قدم الزياني شكره وامتنانه لأمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي حظي به شخصياً ونشاطات المجلس خلال عمله.

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