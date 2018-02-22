النيابة العامة توضح: 4 حالات لانقضاء الدعوى الجزائية العامة

لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص

حددت النيابة العامة حالات انقضاء الدعوة الجزائية العامة، وقالت إنها تكون في أربع حالات هي: صدور حكم نهائي، صدور عفو من ولي الأمر في ما يدخله العفو، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة, وأضافت "النيابة العامة" أنه "لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص".

جاء ذلك في توضيح للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".