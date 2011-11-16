النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحوار الوطني" يستعرض جهود المملكة في ‏ترسيخ قيم ‏التسامح داخل المجتمع

خلال تنظيمه ملتقى حوارات المملكة الرابع بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح

نظّم مركز الملك ‏عبدالعزيز ‏للحوار الوطني اليوم "ملتقى حوارات المملكة الرابع" الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، ويمثل قيمة إنسانية كبرى دعت إليها جميع الشرائع السماوية، وأكدتها القرارات الدولية، وعملت المملكة عبر أجهزتها الحكومية، ومؤسساتها التعليمية، ومنظماتها المجتمعية على تأصيل هذه الفضيلة العليا.

واستعرض رئيس مجلس أمناء مركز الملك ‏عبدالعزيز ‏للحوار الوطني عبدالعزيز السبيل، دور المركز كإحدى مؤسسات المجتمع الوطنية المعنية بغرس القيم الإسلامية والإنسانية في المجتمع، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، واحترام وقبول الآخر، موضحًا أن المركز أولى منذ تأسيسه أهمية كبيرة لهذه الفضيلة.

وسلّط الملتقى الضوء على جهود المملكة في ‏ترسيخ قيم ‏التسامح داخل المجتمع، ودور الجهات الحكومية ‏ومنظمات ‏المجتمع ‏في تعزيز هذه الفضيلة، إضافة إلى بعض التجارب ‏العالمية والمقاربات بين ‏الشعوب لنشر التسامح، بوصفه أحد الأسس ‏الرئيسة للنهوض بها وتحقيق التنمية والتطور الذي تسعى له.

وشهدت فعاليات الملتقى إقامة ثلاث جلسات حوارية، ‏وإعلان المركز عن إطلاق مؤشر التسامح في نسخته الثانية التي سيبدأ الباحثون بالعمل عليه في 13 مدينة و28 محافظة و46 قرية في جميع مناطق المملكة، حيث طُور هذا المؤشر وأعيد بناء بعض أبعاده وفقًا للتغيرات الاجتماعية التي حدثت، وباتباع أفضل الممارسات الدولية الحديثة في قياس التسامح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحوار الوطني" يستعرض جهود المملكة في ‏ترسيخ قيم ‏التسامح داخل المجتمع
سبق

نظّم مركز الملك ‏عبدالعزيز ‏للحوار الوطني اليوم "ملتقى حوارات المملكة الرابع" الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، ويمثل قيمة إنسانية كبرى دعت إليها جميع الشرائع السماوية، وأكدتها القرارات الدولية، وعملت المملكة عبر أجهزتها الحكومية، ومؤسساتها التعليمية، ومنظماتها المجتمعية على تأصيل هذه الفضيلة العليا.

واستعرض رئيس مجلس أمناء مركز الملك ‏عبدالعزيز ‏للحوار الوطني عبدالعزيز السبيل، دور المركز كإحدى مؤسسات المجتمع الوطنية المعنية بغرس القيم الإسلامية والإنسانية في المجتمع، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، واحترام وقبول الآخر، موضحًا أن المركز أولى منذ تأسيسه أهمية كبيرة لهذه الفضيلة.

وسلّط الملتقى الضوء على جهود المملكة في ‏ترسيخ قيم ‏التسامح داخل المجتمع، ودور الجهات الحكومية ‏ومنظمات ‏المجتمع ‏في تعزيز هذه الفضيلة، إضافة إلى بعض التجارب ‏العالمية والمقاربات بين ‏الشعوب لنشر التسامح، بوصفه أحد الأسس ‏الرئيسة للنهوض بها وتحقيق التنمية والتطور الذي تسعى له.

وشهدت فعاليات الملتقى إقامة ثلاث جلسات حوارية، ‏وإعلان المركز عن إطلاق مؤشر التسامح في نسخته الثانية التي سيبدأ الباحثون بالعمل عليه في 13 مدينة و28 محافظة و46 قرية في جميع مناطق المملكة، حيث طُور هذا المؤشر وأعيد بناء بعض أبعاده وفقًا للتغيرات الاجتماعية التي حدثت، وباتباع أفضل الممارسات الدولية الحديثة في قياس التسامح.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
06:32 PM

"الحوار الوطني" يستعرض جهود المملكة في ‏ترسيخ قيم ‏التسامح داخل المجتمع

خلال تنظيمه ملتقى حوارات المملكة الرابع بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
269

نظّم مركز الملك ‏عبدالعزيز ‏للحوار الوطني اليوم "ملتقى حوارات المملكة الرابع" الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، ويمثل قيمة إنسانية كبرى دعت إليها جميع الشرائع السماوية، وأكدتها القرارات الدولية، وعملت المملكة عبر أجهزتها الحكومية، ومؤسساتها التعليمية، ومنظماتها المجتمعية على تأصيل هذه الفضيلة العليا.

واستعرض رئيس مجلس أمناء مركز الملك ‏عبدالعزيز ‏للحوار الوطني عبدالعزيز السبيل، دور المركز كإحدى مؤسسات المجتمع الوطنية المعنية بغرس القيم الإسلامية والإنسانية في المجتمع، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، واحترام وقبول الآخر، موضحًا أن المركز أولى منذ تأسيسه أهمية كبيرة لهذه الفضيلة.

وسلّط الملتقى الضوء على جهود المملكة في ‏ترسيخ قيم ‏التسامح داخل المجتمع، ودور الجهات الحكومية ‏ومنظمات ‏المجتمع ‏في تعزيز هذه الفضيلة، إضافة إلى بعض التجارب ‏العالمية والمقاربات بين ‏الشعوب لنشر التسامح، بوصفه أحد الأسس ‏الرئيسة للنهوض بها وتحقيق التنمية والتطور الذي تسعى له.

وشهدت فعاليات الملتقى إقامة ثلاث جلسات حوارية، ‏وإعلان المركز عن إطلاق مؤشر التسامح في نسخته الثانية التي سيبدأ الباحثون بالعمل عليه في 13 مدينة و28 محافظة و46 قرية في جميع مناطق المملكة، حيث طُور هذا المؤشر وأعيد بناء بعض أبعاده وفقًا للتغيرات الاجتماعية التي حدثت، وباتباع أفضل الممارسات الدولية الحديثة في قياس التسامح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة